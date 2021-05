Grupo LiberTango faz homenagem a Piazzolla

publicidade

O centenário de Astor Piazzolla foi comemorado no último dia 11 de março, mas 2021 ainda é o Ano Piazzolla em muitos locais do mundo, como Argentina, Brasil e Estados Unidos. Em Porto Alegre, terra de música boa, de tangueiros e de vanguardistas, e o Rio de Janeiro, terra de samba e funk, mas que reverencia igualmente o tango, haverá uma homenagem ao centenário de aniversário do gênio. O Instituto Ling transmite ao vivo e gratuitamente neste dia 25 de maio, terça-feira, às 20h, uma apresentação especial do grupo LiberTango dedicada ao bandoneonista e compositor argentino.

No espetáculo musical Tangos Hermanos – 100 anos de Astor Piazzolla, o trio formado pela pianista Estela Caldi e por seus filhos Marcelo Caldi (acordeon) e Alexandre Caldi (saxofones e flautas) revisitará os sucessos do gênio artístico, dentro de uma linguagem camerística. Com transmissão direta do Centro da Música Carioca, no Rio de Janeiro, o concerto também traz, em seu programa, peças autorais dos irmãos Caldi, além do tango tipicamente argentino “9 de Julho”, de Ernesto Nazareth, composto para celebrar a data de independência do país. O concerto tem duração de uma hora. Para acompanhar a apresentação virtual é necessário fazer inscrição prévia e sem custo pelo site do Instituto Ling (www.institutoling.org.br).

Considerado o grupo mais representativo do tango de Piazzolla em terras brasileiras, o LiberTango completa 25 anos em 2021, somando diversos prêmios recebidos e quatro álbuns lançados em homenagem ao mestre argentino. Nascida na Argentina e naturalizada brasileira, Estela Caldi é uma das pianistas mais atuantes de sua geração, além de ser considerada uma das maiores intérpretes de Piazzolla da América Latina.

Já os irmãos Alexandre e Marcelo Caldi são renomados instrumentistas, arranjadores e compositores cariocas, amplamente reconhecidos no meio musical pelo talento, criatividade, virtuosismo e compromisso com o legado do tango no Rio de Janeiro. Esta programação é uma realização do Instituto Ling e do Ministério do Turismo/governo federal, com patrocínio de Crown Embalagens, Fitesa e America Tampas e curadoria e produção da Branco Produções.

Para mais informações sobre o concerto de hoje, o telefone do centro cultural é (51) 3533-5700 e o e-mail é instituto.ling@institutoling.org.br. Detalhes sobre as homenagens que estão sendo prestadas pelos 100 anos de Astor Piazzolla estão no site www.piazzolla100official.com.