Grupo Náufragos Urbanos realiza turnê por cinco cidades gaúchas

O grupo Náufragos Urbanos começa a circular por cinco cidades gaúchas até o segundo semestre deste ano, divulgando seu mais recente lançamento, o CD "Relógios de Areia", trabalho que leva a assinatura do poeta e compositor Martim César, do músico e compositor Ricardo Fragoso e da cantora Rô Bjerk. A turnê faz parte do projeto “Navegando em Versos e Canções”, que inclui a realização de shows musicais, articulados com oficinas de música e poesia, além de ações de produção artística de projetos musicais de cunho social, ligados às regiões onde os espetáculos serão realizados, na forma de pocket-shows, apresentados na abertura de cada espetáculo. As cidades beneficiadas são Caxias do Sul, Camaquã, Ijuí, Porto Alegre e Pelotas.

Em cada cidade, um grupo convidado abre a programação, na seguinte ordem: em Caxias, é o Maracatu da Associação Criança e Adolescente no Esporte (CAE); em Camaquã, a Orquestra de Câmara Getúlio Vargas; em Porto Alegre, a Orquestra Villa Lobos; em Ijuí, o grupo A Cena Vive, e em Pelotas, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer Anjos e Querubins.

A turnê do grupo Náufragos Urbanos inicia em Caxias do Sul, onde se realizam oficinas nesta terça-feira, dia 9, e show musical neste dia 10 de maio, no Teatro Sesc Caxias; Logo após, a equipe segue para Camaquã, onde as oficinas ocorrem no dia 12 e o show no 13 de maio, no Teatro Sesc Camaquã.

No mês de junho, será a vez de Porto Alegre, com oficinas no dia 21 e apresentação no dia 22, no Teatro Sesc. Em agosto, a turnê chega a Ijuí, com oficinas no dia 25 e show no dia 26. A última cidade contemplada será Pelotas, em data e local ainda a serem definidos. Os shows começam às 20h. Todas as atividades têm entrada franca e as senhas podem ser retiradas nos teatros.

VÍDEOS

Também integra o projeto uma pesquisa historiográfica sobre os grupos participantes e a realização de minidocumentários que abordem a trajetória de cada um dos projetos musicais que farão as aberturas dos espetáculos. Os vídeos serão publicados nas redes sociais e no YouTube do grupo Náufragos Urbanos.

O ÁLBUM

“Relógios de Areia” é o segundo CD do grupo Náufragos Urbanos, que teve o marco zero de sua formação consagrado no 12º Festival de Música de Porto Alegre, quando foram agraciados com os prêmios de melhor música e melhor letra com a composição "Desde o cais de uma janela". Um trabalho maduro e representativo deste grupo que domina as rotas de navegar através da MPB de raiz nacional, sem deixar de sentir o sabor regional do sul do Brasil.

Neste novo trabalho, que dá continuidade ao surpreendente primeiro CD, "Cartas de Marear", se encontra a mesma fórmula, com a fusão das poesias do multipremiado poeta jaguarense Martim César, aos arranjos e melodias do não menos premiado músico, compositor e intérprete Ricardo Fragoso e com a voz belíssima e cristalina da também premiada intérprete Rô Bjerk.

Sambinhas, valsinhas, toadas, bossas e baladas com temperos que vão desde “os cais” de Lupicínio Rodrigues e Avendano Junior - o mestre do choro pelotense - até “as praias” de Bob Marley e Sílvio Caldas. Com eles, a participação de músicos e melodistas conhecidos do cenário gaúcho, do naipe de Fabrício “Pardal” Moura (cavaco, baixo e bandolim), Gil Soares (flauta transversal) e Davi “Batuka” Mesquita (bateria e percussão).