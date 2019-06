Grupo TIA apresenta "Toninho Corre Mundo" neste final de semana

publicidade

A comemoração dos 15 anos da companhia teatral Grupo Tia contará com uma apresentação neste final de semana em Porto Alegre. A peça "As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles" ganha sessão neste domingo, às 16h, no Sesc Centro (avenida Alberto Bins, 665), com entrada gratuita.

Dirigida a todas as idades, a peça traz o mamulengo, boneco popular oriundo do nordeste brasileiro, que ganha características típicas da cultura gaúcha.

Na história, são relatadas as aventuras e peripécias do aventureiro gaudério Toninho Corre Mundo, que certo dia se muda para o sul do Sul e consegue um emprego como ginete domador de cavalo xucro, na Estância do poderoso Cidão Dornelles.

Peça premiada

Na montagem, o ator-manipulador Marcelo Militão dá vida e movimento aos mamulengos juntamente com a trilha sonora executada, ao vivo, pela atriz Mariana Abreu.

"Toninho Corre Mundo" já resultou em três prêmios para o grupo: Prêmio Empreendedor Cultural, Prêmio Culturas Populares e o Concurso Cultura 2014 do Ministério da Cultura.

A Mostra dos 15 anos do Grupo Tia, promovida pelo Sesc-RS, segue até o dia 30 de junho, sempre com entrada gratuita. As atividades e os demais espetáculos podem ser conferidos nesta página.