Grupo Ueba celebra 17 anos com espetáculos abertos ao público

O Grupo Ueba Produtos Notáveis, um dos mais atuantes grupos teatrais do Sul do Brasil, irá celebrar seus 17 anos de trajetória, com espetáculos gratuitos abertos ao público. A programação acontece desta sexta até domingo, no Centro Cultural Moinho da Cascata, em Caxias do Sul, voltada a crianças e adultos, que irão prestigiar três peças de seu repertório.

As encenações marcam a reabertura do Moinho da Cascata pós-pandemia. O local ficou fechado desde março de 2020 e agora retoma as atividades presenciais, ficando aberto no final de semana, a partir das 14h. Serão três espetáculos gratuitos. Hoje, às 20h, será a vez de "O Templário", com reserva de ingressos pelo whatsApp (54) 99698-4877 ou e-mail produtora@grupoueba.com.br, e público limitado a 50 pessoas. Amanhã (dia 25), às 16h, "Fábulas do Sul", na área externa, terá limitação de distanciamento. E no domingo (26), também às 16h, será a vez de "As Aventuras do Fusca a Vela". Em caso de chuva, as apresentações serão realizadas na parte interna do prédio, com distanciamento e limitação de 100 pessoas. Nestes dias o espaço abrigará exibição de filmes do grupo e exposição fotográfica.

O Grupo Ueba

Fundado em 2004, pelos atores Jonas Piccoli e Aline Zilli, em Caxias do Sul (RS), o Grupo Ueba se consolidou ao longo de 17 anos como um dos principais grupos de teatro da região e um dos mais atuantes do Sul do país. Circulando o Brasil e a América Latina, leva um trabalho autoral, co forte pesquisa e utiliza dentre as linguagens trabalhadas, a farsa, como recurso cômico, e o gênero de rua, por facilitar o acesso do público. Contabiliza apresentações em mais de 300 cidades no RS, em quatro países (Chile, Venezuela, Uruguai e Itália) e 12 estados de todas as regiões brasileiras. Desde 2004 são mais de 30 espetáculos no currículo, além da conquista de inúmeras premiações, com destaque para o Prêmio Carequinha de Estímulo ao Teatro e Circo, participações em festivais nacionais e internacionais, produção de livros, documentários lançados no Youtube e o reconhecimento da crítica e das plateias. Neste mês de setembro, o coletivo está circulando com o projeto "Fábulas do Sul" e no final do mês fará a circulação da peça "O Templário".

Confira as sinopses das peças:

O Templário

Solo de Jonas Piccoli, dirigido por Aline Zilli, surgiu de pesquisas sobre a ordem dos Cavaleiros Templários, organização que atuou por cerca de dois séculos na Idade Média e tinha como objetivo proteger cristãos que peregrinavam a Jerusalém. No entanto, os templários sofrem um golpe do rei que, por ganância e poder, prende seus integrantes, para não lhes pagar dívidas e empréstimos.

Fábulas do Sul

O espetáculo traz algumas das principais lendas do folclore gaúcho, como "Negrinho do Pastoreio", "Cobra Boitatá", "Surgimento da Erva-Mate", "Salamanca do Jarau" e "Casa do Índio Guarani Mbororé". Elas são apresentadas através da ótica de três mascates, com abordagem inspirada na tradição da oralidade gaúcha, em suas rodas de chimarrão. Os comerciantes estão em busca da casa do MBororé, onde achariam muito ouro e prata. Nessa jornada, se deparam com as histórias da "Cobra Boitatá", do "Negrinho do Pastoreio" e do surgimento do chimarrão, descobrindo a importância das lendas na formação do Rio Grande do Sul e as contam ao público, divertindo a plateia com suas trapalhadas.

As Aventuras do Fusca a Vela

Um jovem encontra em um ferro velho uma figura muito interessante, um senhor que diz ser o sobrevivente do Pequod, o legendário baleeiro que tentou caçar Moby Dick. Acaba embarcando na imaginação do capitão e parte, junto com o público, a navegar em águas tempestuosas atrás da baleia. Tudo acontece em torno do também icônico e legendário Fusca.