Grupo Ueba cria canal no Youtube voltado a crianças e jovens

O Grupo Ueba Produtos Notáveis comemora em setembro, 16 anos de trajetória, em que encantou o público com seus livros e espetáculos, mas com as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do Covid-19, precisou se reinventar e com isto, criou o “Sótão da Flor”. O canal do Youtube será destinado a crianças e jovens, com abordagem teatral para encenar histórias, receber convidados e para passar conteúdos relevantes. O programa é apresentado pela personagem Flor, interpretada pela atriz Aline Zilli e tem como cenário o sótão do centenário Moinho da Cascata, sede do grupo Ueba nos últimos anos, em Caxias do Sul. A direção e roteiro ficam por conta do também ator e dramaturgo Jonas Piccoli, que faz participações especiais no programa.

O objetivo é instigar a criatividade promovendo a realização de atividades artísticas, de forma dinâmica e divertida. Os programas serão lançados semanalmente, aos sábados, a partir deste mês, sempre às 15h, de forma gratuita. São vídeos divertidos direcionados para o público infantil com conteúdos voltados para o teatro, literatura, ciências, as artes e diversas áreas de conhecimentos. Os episódios conduzem o público à prática de atividades que exercitem seu lado artístico e criativo através de brincadeiras. Neste dia 5, a atração é “Histórias malucas e legais que são contadas há muitos e muitos anos” e no dia 12, “Quadro Mágico com convidado especial”. O lançamento marca o aniversário do coletivo e em breve contará com a série “Sótão da Flor – Leituras”, destinada a falar exclusivamente de clássicos da literatura infantil e juvenil, que contará com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (Pró-Cultura RS) através do patrocínio da Via Inox Tramontina e da Central de Rações. O link é http://bit.ly/sotaodaflor, mas o acesso ao conteúdo também pode ser via Instagram e Facebook @sotaodaflor.

Grupo Ueba Produtos Notáveis

O Grupo Ueba Produtos Notáveis surgiu da inquietação artística de seus fundadores, em 2004, quando perceberam que era possível, e talvez necessário, levar a arte para ambientes não convencionais. Através de diferentes experimentações e linguagens teatrais, o grupo descobriu que o caminho seria levar um teatro autoral e marcante para diversos públicos, utilizando a comicidade como agente de reflexão. Nesta linha, seja no teatro de palco e de rua, ou através da literatura o Ueba segue realizando sua pesquisa artística e cultural, sob coordenação de seus fundadores, Jonas Piccoli e Aline Zilli. Nestes 16 anos o grupo circulou por mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul e logo conquistou seu espaço nacional, passando por mais 14 estados do Brasil. Nesta jornada também alçou voos internacionais, com pouso no Chile, Venezuela, Uruguai e Itália, onde esteve para aperfeiçoamento e apresentações.