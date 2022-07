Guardião volta para a "Ilha Record" ainda mais poderoso

publicidade

Desde a temporada passada, uma das maiores curiosidades do público é saber quem é o misterioso personagem que se esconde atrás de uma capa que oculta sua identidade. Ele está de volta! Na segunda temporada de "Ilha Record", o Guardião terá poderes que prometem surpreender os Exploradores, os Exiliados e os fãs do programa.

Desta vez, ele terá poderes próprios e vai mexer ainda mais na disputa. As reviravoltas no jogo, que já eram constantes, agora deixarão os participantes em choque.

Ele guarda o bem mais precioso da Ilha, o mapa do tesouro, e se depender dele, chegar até a final será um desafio invencível. Sua missão é dar poderes, dificultar as estratégias e abalar o psicológico dos 13 Exploradores. Toda vez que ele aparecer em cena, os telespectadores podem esperar grandes reviravoltas de tirar o fôlego.

"Ilha Record 2" estreia no dia 18 de julho, a partir das 22h45, sob comando de Mariana Rios. O reality é um formato original da Record TV e será exibido de segunda a sábado, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.