Guitarrista e compositor gaúcho Carlos Ferreira anuncia novo álbum

O guitarrista e compositor gaúcho Carlos Ferreira, conhecido por trabalhos que exploram as relações entre espaço, som, tempo e memória, anuncia o lançamento do seu mais novo álbum, "Isolationism", marcado para o dia 27 de outubro, pela AKP Recordings. No disco, Ferreira utiliza guitarra, piano, clarinete e órgão para explorar diferentes frequências, ressonâncias e vibrações.

Ele explica que "Isolationism" é um álbum de transição. "Esse é o começo de uma nova fase que me interessa", pensa. O músico participou das sessões musicadas do XIX Fantaspoa neste ano, em abril, com arranjos que acompanharam a exibição do longa "O Monstro do Circo".

O disco novo contém oito composições que marcam a justaposição de diferentes camadas musicais de forma coesa. As gravações duraram duas semanas e incluem participações de Echo Ho, Lucas Protti e Manami Kakudo. O trabalho é um convite de Ferreira para harmonizarmos com o espaço que ocupamos.