“Guri de Uruguaiana 2: A Missão” começa nova temporada

O ator Jair Kobe interpreta o Guri de Uruguaiana, que volta ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) para uma temporada com o espetáculo “Guri de Uruguaiana 2: A Missão”, de hoje até 16 de abril, de quinta a sábado, às 20h, e domingos, às 18h.

Nesta comédia musical com muita interatividade, o personagem gaúcho mais querido do Brasil desce de paraquedas no palco do teatro para se transformar no Agente Secreto do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Sua missão: manter acesa a chama da tradição gaúcha às novas gerações! Praticamente uma "Broadway dos Pampas", o espetáculo conta com quatro cenários, troca constante de figurinos, banda ao vivo, bailarinos de hip-hop, sapateadores, Licurgo (o gaúcho Emo) e participação do mágico Sergay Baitabichowisky.

Ingressos podem ser obtidos na bilheteria do teatro ou pelo site: theatrosaopedro.eleventickets.com/