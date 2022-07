publicidade

O baiano Gustavo Salles Vaqueirinho, de 9 anos, já cantou em diversos lugares da Bahia e até já deu autógrafo. Ele mora com a família na cidade, mas disse que tem saudade de morar na roça. Gustavo se apresentou com a música “A Morte do Vaqueiro” de Luiz Gonzaga, e foi direto para a grande final do "Canta Comigo Teen 3".