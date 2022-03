Gusttavo Lima é hospitalizado em Goiânia com intoxicação alimentar

publicidade

O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Hospital Albert Einstein de Goiânia na madrugada desta segunda-feira (28), em Goiânia. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele passou mal após fazer um show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

"O cantor Gusttavo Lima passou mal na noite de ontem, após o show em Caxias do Sul (RS). Ao chegar em Goiânia (GO), deu entrada na madrugada de hoje (28/03) no Hospital do Coração Anis Rassi, onde foi atendido pelo Dr. Adilon Cardoso. O artista teve uma intoxicação alimentar", informou em nota.

A equipe explicou ainda que o sertanejo está bem e já está em casa. "Agradecemos pela preocupação de todos", concluiu.