Hailey Bieber comenta síndrome rara de Justin: "Situação assustadora"

A esposa de Justin Bieber, Hailey, comentou a doença do marido durante entrevista para o programa Good Morning America nesta quarta-feira, dia 15. Após cancelar shows devido a problemas de saúde, Justin apareceu com um lado do rosto paralisado e revelou que é portador da síndrome de Ramsay Hunt, infecção viral do nervo facial e auditivo que pode causar paralisia.

Hailey disse para o programa que o cantor está melhorando a cada dia e que se sente grata po ele estar bem: “Foi apenas uma situação muito assustadora e aleatória de acontecer. Ele vai ficar totalmente bem”.

Ela também agradeceu o apoio dos fãs: "As pessoas enviaram votos de melhoras, conselhos e recomendações. Tem sido realmente incrível".

Justin compartilhou o quadro de saúde no último dia 12 e disse que através de todos os desconfortos, encontrou conforto na fé em Deus: “Eu sei que essa tempestade vai passar, mas enquanto isso... Jesus está comigo”.