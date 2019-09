“Happi, a Tristeza do Rei” é atração em Porto Alegre a partir desta quarta

publicidade

Fruto da colaboração de dois notáveis artistas de origem africana radicados na França, o intérprete e coreógrafo James Carlès, de origem camaronesa e o coreógrafo Heddy Maalem, nascido na Argélia, “Happi, a Tristeza do Rei” é atração do Porto Alegre em Cena. A impactante montagem de dança contemporânea tem apresentações apenas nesta quarta e na quinta, às 19h, no Teatro da PUC (Ipiranga, 6681, prédio 40).

A forte coreografia, repleta de referências da própria memória e história de Carlès – cuja pesquisa sobre a diáspora negra faz parte de sua obra –, antes de sua mudança para a França, aborda um personagem real, um rei chamado Happi. Abordando noções de trauma e de fim do mundo, explora a tristeza deste rei africano, ao passo que coloca a figura do intérprete lutando com todo vigor de seu ser e, ainda assim, sucumbindo em meio a um simbólico cenário branco.

Dança, ritmo e filosofia

Com uma formação que une tradição e modernidade, James Carlès é coreógrafo, pesquisador e conferencista. Inicialmente, estudou dança e música da África e da Diáspora, e posteriormente formou-se com grandes nomes da Dança Moderna em Nova Iorque e em Londres. Desde 1992, deu início a uma abordagem analítica que busca conciliar as danças, ritmos e filosofias da África e da Diáspora, com técnicas e pensamento ocidentais. Sua Companhia tem um vasto repertório, com mais de 50 espetáculos de sua criação ou feitos por outros autores.