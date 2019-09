HBO divulga data de estreia de minissérie sobre Santos Dumont

publicidade

A HBO divulgou nesta terça-feira a data de estreia da minissérie sobre o "pai da aviação". "Santos Dumont - Mais Leve que o Ar" estará disponível nas plataformas da empresa a partir do dia 10 de novembro em toda a América Latina. Com seis episódios, a produção será ambientada no Brasil e na França durante os séculos 19 e 20.

Pelo teaser divulgado, é possível ver que a obra irá abordar a trajetória de Santos Dumont desde a infância nos cafezais de Minas Gerais até os suntuosos aeroclubes de Paris. Quem interpreta o famoso inventor na fase adulta é o ator João Pedro Zappa. A direção da minissérie é assinada por Fernando Acquarone e Estevão Ciavatta, e o roteiro fica por conta de Pedro Motta Gueiros.