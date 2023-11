HBO Max divulga imagem de "True Detective: Terra Noturna"

publicidade

A HBO divulgou novas imagens oficiais da série dramática Original "True Detective: Terra Noturna", que estreia dia 14 de janeiro, às 23h, na HBO e HBO Max. Estrelada pela vencedora da Academia e indicada ao Emmy Jodie Foster e por Kali Reis, a obra tem seis episódios, com um novo episódio a cada domingo.

Dirigida pela renomada diretora mexicana Issa López, o enredo da produção se inicia em uma longa noite de inverno em Ennis, no Alasca, quando os oito homens que operam a Estação de Pesquisa Tsalal Arctic desaparecem sem deixar vestígios. Para solucionar o caso, as detetives Liz Danvers (Foster) e Evangeline Navarro (Reis) terão que enfrentar a escuridão que carregam dentro de si e investigar as verdades assombradas que estão enterradas sob o gelo eterno.

No elenco estão Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc e John Hawkes. Ainda, a série conta com participações de Anna Lambe, Aka Niviâna, June Thiele, Diane Benson e Joel D. Montgrand.

Esta série HBO tem Issa López como showrunner, escritora, diretora e produtora executiva. Jodie Foster também assina a produção executiva, ao lado de Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak, pela PASTEL.

Ainda, Mari Jo Winkler, Chris Mundy, Alan Page Arriaga, Steve Golin, Richard Brown, Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto assinam a produção executiva. Princess Daazhraii Johnson, Cathy Tagnak Rexford e Sam Breckman são produtores.