Hebert Vianna recebe alta após ficar oito dias internado com pneumonia

Hebert Vianna recebeu alta médica, nesta quarta-feira, 5, após ficar oito dias internado. A informação foi confirmada ao R7 assessoria de imprensa do Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio de Janeiro, que emitiu um boletim médico.

O músico tinha sido hospitalizado para tratar uma pneumonia bacteriana. Na ocasião, os Paralamas do Sucesso divulgar uma nota oficial para dar detalhes do estado de saúde dele. Os shows do grupo estão confirmados e no dia 14 de julho eles se apresentam em Curitiba, no Teatro Guaira.

