Henrique Cazes apresenta o show "Música Nova para Cavaquinho" em Porto Alegre

publicidade

O músico carioca Henrique Cazes apresenta, nesta quinta-feira, o show "Música Nova para Cavaquinho" em Porto Alegre. O espetáculo ocorre a partir das 20h no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Os ingressos custam R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada), e estão disponíveis no site e na bilheteria do local.

Henrique Cazes tem sido apontado como referência do cavaquinho de solo e um dos mais ativos músicos de choro do País. O carioca começou a tocar violão com seis anos de idade e foi incorporando o cavaquinho, o bandolim, o violão tenor, o banjo, a viola caipira e a guitarra elétrica, sempre como autodidata.

Foi responsável pela experiência de fusão barroco-choro do disco "Bach in Brazil", lançado em 40 países. No mesmo espírito experimentador, produziu, arranjou e atuou na série de CDs "Beatles n'Choro" e em "Tudo é Choro", que mapeou músicas de 14 países com parentescos históricos com a musicalidade chorística.

Oficina de choro

Antes de Henrique Cazes subir ao palco, o Instituto Ling irá oferecer uma Oficina de Choro gratuita com o músico Luis Barcelos. A atividade, voltada a músicos instrumentistas, ocorre também no mesmo dia, às 10h.

Com duração de duas horas, o workshop abordará a improvisação e a criação de melodias e contracantos dentro da linguagem do choro. As inscrições para a atividade podem ser feitas no site Oficina de Choro.