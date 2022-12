Histórias reais em versão para cinema

publicidade

Uma das principais estreias desta quinta-feira nas telonas é do drama "Ela Disse", com direção de Maria Schrader, a mesma da minissérie “Nada Ortodoxa”. Trata-se de “Ela Disse”, filme baseado no livro best-seller do “New York Times”, “Ela Disse: Os Bastidores da Reportagem”, que Impulsionou o movimento #MeToo”. A obra literária foi escrita por Megan Twohey e Jodi Kantor. Para compor o elenco da produção, foram convidadas as atrizes Carey Mulligan, de “Bela Vingança” e “Educação”; e Zoe Kazan, da série “The Plot Against America” e “Doentes de Amor”.

Estes dois nomes fortes do mundo da atuação contemporânea dão os rostos e emprestam seus talentos para viver as repórteres do jornal “New York Times”, Megan Twohey e Jodi Kantor. Juntas, as duas combativas jornalistas foram protagonistas, por suas publicações e investigações, da história que ajudou a lançar o movimento #Metoo. A onda que surgiu a partir do movimento quebrou décadas de silêncio sobre o delicado tema do abuso sexual em Hollywood e transformou a cultura norteamericana para sempre. A produção corajosa e visionária é dos mesmos responsáveis por outras obras intensas como “12 Anos de Escravidão”, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, “Minari: Em Busca da Felicidade”, “Selma: Uma Luta pela Igualdade” e “A Grande Aposta”. Entre eles estão Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Megan Ellison.

Pelos Ares

Outra novidade nos cinemas, a partir desta quinta-feira é “Irmãos de Honra”, dirigido pelo cineasta J. D.

Dillard, o mesmo de “Sleight: O Truque Perfeito”. A produção deve agradar muito aos amantes de filmes ao estilo “Top Gun”, com oficiais que criam laços e vivenciam experiências próprias dos ambientes militares. Nesta sua nova realização, Dillard coloca em cena pilotos de aviões de combate que estiveram envolvidos na Guerra da Coreia. Jesse Brown, vivido por Jonathan Majors, e Tom Hudner, encarnado pelo ator Glen Powell, começam a integrar um esquadrão de elite para treinamento. Hudner é um soldado impecável, repleto de condecorações e sempre aplaudido pelos seus superiores. Brown é um piloto talentoso, muito ligado à família, e que se tornaria o primeiro afro-americano a voar em combate pela Marinha dos Estados Unidos.

O fato de terem sido iniciados juntos no esquadrão VF-32 os aproxima, ainda que tenham muitas diferenças gritantes. Em seus treinamentos, são levados ao limite para se tornarem os melhores pilotos enquanto formam uma forte amizade, que será testada no campo de batalha. Momento marcante do filme é quando surge em cena a figura da atriz Elizabeth Taylor, vivida por Serinda Swan, uma das atrizes do elenco. Aliás, elenco formado ainda por nomes como Christina Jackson, Thomas Sadoski, Spencer Neville, Nick Hargrove e Daren Kagasoff. A produção é inspirada no best-seller de Adam Makos “Devotion: An Epic Story of Heroism, Brotherhood and Sacrifice”.

Uma jovem com suas dificuldades

Dirigido pela brasileira Moara Passoni e produzido por Petra Costa estreia hoje também nos cinemas brasileiros “Êxtase”. O filme conta com sensibilidade e delicadeza a história de uma jovem que desenvolveu anorexia durante 10 anos. A produção já esteve em festivais na Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Itália, Noruega, Portugal, Suíça e Viena, além de ter integrado a programação da 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e nela ganhado o prêmio do júri como Melhor Filme Brasileiro de Diretor Estreante, dado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema.