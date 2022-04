Hit the Noise abre show do Kiss em Porto Alegre

publicidade

Donos de um rock pesado e melódico, Hit The Noise irá abrir a noite de apresentação da banda Kiss no dia 26 de abril, na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110). Com quase quatro anos de existência, a banda é formada por quatro amigos: Daniel Sasso (bateria), Leonardo Theobald (guitarra), Luciano Schneider (voz) e Marcel Bittencourt (baixo). Hit The Noise antecede a apresentação da banda Kiss, que está na estrada com "End Of The Road Tour".

O primeiro álbum da banda foi lançado nas principais plataformas de streaming em 2020, pouco antes do início da pandemia. A produção é formada por sete músicas, sendo quatro delas inéditas, mais os três singles já lançados anteriormente que fazem parte do EP “Still Alive”, primeiro lançamento ao vivo.

As composições, inspiradas por um cenário lírico e obscuro, criam conexões com muitas coisas vividas e imaginadas por quem respira o underground, “resgatando o bom e velho rock n’ roll”. A banda precisa que o público esteja preparado para uma grande viagem sonora através do show enérgico e cheio de performances.