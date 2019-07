“Homem-Aranha: Longe de Casa” estreia com o dever de manter pique da Marvel nos cinemas

publicidade

Após a conclusão de "Vingadores: Ultimato", “Homem-Aranha: Longe de Casa” estreia nesta quinta-feira com a responsabilidade de manter o pique dos fãs da Marvel nos cinemas. No segundo filme solo estrelado por Tom Holland no papel do herói, a trama se distancia ainda mais daquela visão clássica dos quadrinhos.

Criada para uma nova geração de fãs, a atualização do personagem resulta em um road movie que leva o público para paisagens em Veneza, na Itália; e em Praga, na República Tcheca.

Dirigido por Jon Watts, que segue com a franquia após “De Volta ao Lar” (2017), o filme coloca em cena a figura do enigmático “Mysterio”, vivido pelo ator Jake Gyllenhaal que entra em cena para criar o antagonismo e, aos poucos, ir assumindo o papel de mentor de Peter Parker, antes vivido por Tony Stark/Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).

Parker (vivido com leveza por Holland) está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do velho continente.

