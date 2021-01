Homenagem para Anico Herskovits

publicidade

O curta-metragem “Anico Herskovits, a Arte do Cotidiano” ganha lançamento virtual a partir desta terça-feira, junto com a programação sobre a artista nas redes sociais do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Facebook e Instagram). Dirigido por Gilberto Perin e Emerson Souza, o filme dá sequência à série Acervo Margs, realizada pela Associação dos Amigos do Margs (Aamargs), que destaca artistas que possuem obras no acervo da instituição e já focou o pintor Britto Velho e o fotógrafo Luiz Carlos Felizardo. O trabalho pode ser conferido no canal do Margs no YouTube.

O audiovisual traça um perfil da gravadora, ilustradora e desenhista uruguaia Anico Rosalia Herskovits, que nasceu em 1948 em Montevidéu, duas semanas após seus pais – imigrantes judeus – chegarem da Europa, onde os avós foram mortos nos campos de concentração na Hungria. Com 6 anos se mudou para o Brasil e, em Porto Alegre, frequentou o Atelier Livre da Prefeitura por um período posterior a sua formação universitária, feita no Instituto de Artes da Ufrgs, de 1970 a 1974. Vive e trabalha em Porto Alegre.

No filme, ela narra sua trajetória a partir de suas obras e de uma visita às Reservas Técnicas do Margs, cujas gravuras integram o acervo artístico do museu. Além disso, fala sobre as técnicas de gravura e relata sua participação em livros. A artista conta, ainda, detalhes de seus temas preferidos, como o cotidiano em casa, com flores, cães e gatos, além da temática social em obras que retratam artistas, operários, catadores de lixo e cenas do dia a dia.

Anico expõe individualmente desde o ano de 1974. Realizou várias exposições individuais e participou de diversas mostras coletivas no Brasil e no exterior. Recebeu vários prêmios, com destaque para o 38º Salão Paranaense (1981). Dois anos depois, ao lado de Marta Loguércio e Maria Tomaselli, fundou o atelier de litografia do Museu de Arte Contemporânea do RS (MAC/RS). Foi artista convidada da 3ª Bienal de Gravura de Santo André (2005) e artista homenageada na 2ª Bienal Internacional Ceará de Gravura (2006). Publicou o livro “Xilogravura Arte e Técnica”, em 1986. Foi curadora da mostra “A Gravura Artística no Rio Grande do Sul”, no Centro Cultural Erico Verissimo, nos anos de 2007, 2008 e 2009, pela qual recebeu o Prêmio Açorianos de Curadoria. Em 2012, a convite da Santa Casa de Misericórdia, realizou uma exposição que resultou em um álbum de imagens da instituição.

No ano de 2014, com patrocínio do Fumproarte, realizou exposição na galeria Gestual e produziu o livro “Cidade Imaginária”, pelo qual recebeu os prêmios Açorianos de Exposição e o Jabuti de Produção Gráfica. Em 2016, expôs sob curadoria de Angélica de Moraes, na Caixa Cultural São Paulo.

A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (AAMARGS) é uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Tem por finalidade promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico do Margs, além de promover eventos educativos relacionados ao seu objetivo. A Aamargs funciona no subsolo do museu (Rua Sete de Setembro, 1010, Porto Alegre) e está aberta de terças a sextas, das 13h às 18h.