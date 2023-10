Hora do Faro cola na cerca com Cariúcha, a terceira eliminada do reality “A Fazenda"

publicidade

Neste domingo, 15, Rodrigo Faro recebe a funkeira Cariúcha, a terceira eliminada de "A Fazenda 15", que deu adeus ao reality e agora vai enfrentar as perguntas dos jornalistas Chico Barney, Felipeh Campos, Keila Jimenez e do convidado da semana, Bruno Tálamo, no quadro "A Fazenda – Última Chance". Faro também vai invadir a sede para mais uma dinâmica premiada com os peões e que tem tudo para dar o que falar.

E na semana do Dia das Crianças, o apresentador conta duas histórias de crianças que fazem sucesso mostrando suas rotinas na internet. Com a ajuda do fazendeiro e influenciador Caio Afiune, do cantor Junior Vianna e do personagem Jorginho, que ficou famoso nas redes sociais por satirizar os executivos que circulam pela Avenida Faria Lima, Faro vai se fantasiar de burro para surpreender o Gutinho Rocha, um menino de sete anos que vive brincando com os bichos e até dorme com um jumento na cama. Nas redes sociais, Gutinho já acumula mais de 74 milhões de visualizações em uma só plataforma.

Depois, Faro vai colocar a fantasia de uma vaca para surpreender uma menina que adora tirar leite do animal e dar banho em porquinhos, a pequena “Sofhya Vaqueira”, de cinco aninhos, que já tem mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.

Tanto o Gutinho, como a pequena Sofhya, adoram o cantor Junior Vianna e nem imaginam que vão ganhar um show particular do artista, entre outras ações divertidas ao longo do programa.