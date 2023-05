Hora do Faro: Estreia da 2ª temporada do "Casais em Apuros" e último episódio de "Faro Pelo Mundo"

publicidade

No programa Hora do Faro do próximo domingo, 07, tem a estreia da segunda temporada do “Casais em Apuros”, que promete desafios ainda mais insanos.

Dessa vez, participam três casais altamente competitivos: Carol Nakamura e Gui Leonel, Eliza Fagundes e Hadballa, e Lidi Lisboa e Shia. Eles passam por muitos perrengues em uma praia isolada do litoral de São Paulo, na cidade de Cananéia.

Nesse primeiro episódio, os participantes precisam superar todos os limites em um desafio que mostra a atividade mais tradicional da região: a coleta de ostras no mangue.

Os casais também são surpreendidos por uma dinâmica na qual os maridos têm um curto período de tempo para pendurar nas esposas todas as peças que levaram nas malas – eles só podem manter no confinamento os itens que as mulheres conseguirem segurar.

A cada desafio, as duplas acumulam pontos e, no final, aquela que pontuar menos será eliminada. Já o casal vencedor será escolhido pelo público e vai faturar o prêmio de R$ 50 mil.

E no terceiro e último episódio de “Faro Pelo Mundo – Especial Portugal”, Rodrigo e Rico Melquiades seguem se divertindo por Lisboa.

Faro recebe as dicas de famosos de pontos imperdíveis para visitar na capital lusitana. O apresentador tenta descobrir a receita misteriosa do conhecidíssimo pastel de Belém, produzido desde 1837.

Ele também conhece a popular “Feira da Ladra”, uma das mais tradicionais da cidade.

E enquanto o apresentador visita os pontos turísticos, Rico Melquiades faz um tour pela Record TV Europa e se encontra com o “fã europeu número um” do “Hora do Faro”. O nome dele é Antonio, um português que vive atualmente na Bélgica e sabe tudo sobre o programa desde os seus primórdios.

Ele nem imagina que finalmente vai conhecer o seu grande ídolo de perto. Para fazer essa surpresa emocionante, Faro se disfarça e apronta com esse fã tão especial.

Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, 07, a partir das 15h45. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.