Hora do Faro recebe brasileiro que fez sucesso em reality americano, Adriana Bombom e Rose do Bronze

publicidade

O Hora do Faro deste domingo, 3, tem a participação do cantor Gabriel Henrique, o brasileiro que ficou conhecido no mundo inteiro ao ir para a semifinal do reality “American’s Got Talent”. Ele fala de sua trajetória, além de fazer uma apresentação inédita no palco do programa. E ele segue representando o Brasil na tentativa de chegar à grande final, que vai acontecer em setembro, e ganhar o prêmio de um milhão de dólares.

E a atração também mostra a história inédita de Rose do Bronze, uma figura do Rio de Janeiro que viralizou na internet com seu jeito engraçado de oferecer seus serviços na praia com o bordão “Chama a Rose!”, que até já virou música. Ela se tornou muito popular por fazer aqueles típicos biquínis de fita isolante, que ficaram mundialmente conhecidos em um videoclipe da cantora Anitta.

E para surpreende-la, Faro pede para a atriz Adriana Bombom ir até a praia para convidá-la para vir a São Paulo. Convite aceito, Rose chegará na sede da Record TV pensando que vai fazer um curso de bronzeamento, mas acaba parando no meio do palco do programa. Como se isto não bastasse, terá a chance de faturar um prêmio em um desafio divertido ao lado de outras personalidades viralizadas na internet, como a Vovó Carmen, uma figura de 81 anos que faz sucesso dançando ao lado de seu personal trainer.

Para encerrar, mais um momento emocionante: o encontro de Rose com o seu maior ídolo, o cantor Péricles, em um show em São Paulo.

“Hora do Faro” é apresentado por Rodrigo Faro e tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.