O que diz o horóscopo desta quarta-feira, dia 17 de maio de 2023

Hoje, bons aspectos nos farão agir com memória precisa, mente aguda e profundo senso de conforto e estabilidade que nos trazem os bens e valores materiais de momento em que a Lua nos influencia fortemente.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: um bom aspecto lhe trará hoje uma aura muito benéfica pelas decisões e palavras que vão acertar a sua condução dos desafios rotineiros.

Interesses: influência de pessoa experiente se fará sentir ao seu favor em assuntos das finanças.

Vida íntima: preocupação com os mais íntimos.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: a boa posição da Lua em seu signo o envolverá numa aura de emotividade ampliada e sonhos realizados. Em meio a isso haverá momento de satisfação por relacionamentos proveitosos.

Interesses: realização com as obrigações de trabalho atendidas.

Vida íntima: harmonia com íntimos.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: momento em que você terá retribuição e partilha com os mais próximos.

Interesses: seu empenho com a rotina do trabalho virá da boa posição do dia que será mais benéfica dela tirando lições compensadoras. Criatividade ampliada.

Vida íntima: novas motivações afetivas o alegrarão.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: você terá ajuda de pessoa próxima na busca da solução de pedido ou demanda de caráter pessoal.

Interesses: bom momento por influências que espelham vantagem com encargos do trabalho. Obrigações que se concluirão de forma benéfica nas finanças.

Vida íntima: emotividade controlada.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: satisfação forte por bom acontecimento nos seus relacionamentos e amizades.

Interesses: procure agir com controle e cuidado em momento de aspecto desafiador na lida com dinheiro. Há hoje indicações benéficas para o trabalho.

Vida íntima: evite excessos de aventuras passageiras.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: os elementos que regerão este momento revelam quadro de equilíbrio e segurança para a convivência em família. Seja agora mais cuidadoso com a sua saúde.

Interesses: posicionamento de acerto com as tarefas do trabalho e bom trato das finanças.

Vida íntima: alegria com boas surpresas.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: decisão importante envolverá pessoa próxima que irá contentá-lo por seu resultado prático.

Interesses: quadro também compensador no campo material com presença inesperada que irá interferir de forma positiva em suas atitudes, negócio e trabalho.

Vida íntima: seja mais tolerante.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: momento que lhe reserva a possibilidade de decisões acertadas em seu trato pessoal e na solução de demandas ou pedidos.

Interesses: quadro de boa influência em negócios hoje lhe permitirá agir com consciência e firmeza em seu trabalho.

Vida íntima: seja mais afável com íntimos.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: relação compensadora com parentes próximos mostrará seu ânimo para viagens, lazer e vida social. Há hoje a possibilidade de novos rumos para seus planos.

Interesses: quadro muito benéfico para tratar com dinheiro e valores alheios.

Vida íntima: sensibilidade que mudará seu humor.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: com um bom aspecto no mapa diário de seu signo você hoje se verá mais empenhado em seus objetivos pessoais e com assuntos de família.

Interesses: somam-se ao seu favor chances profissionais de ganho e de vantagem com dinheiro.

Vida íntima: dê-se com empenho à convivência íntima.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: bons aspectos irão marcar seu dia graças a uma posição benéfica envolvendo novos desafios para o seu cotidiano.

Interesses: as indicações para seu dia mostram vantagem e maior entusiasmo para o trabalho com positiva mudança nas finanças.

Vida íntima: encontro que o surpreenderá.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: a influência de pessoa experiente trará a tona sua personalidade generosa e irá deixar com isso impressão duradoura em seus contatos e relacionamentos.

Interesses: seu dia aponta quadro de vantagem no trabalho, com a profissão e em suas finanças.

Vida íntima: emotividade ampliada.