O que diz o horóscopo desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023

Ainda com a persistência da influência lunar hoje teremos mudança de disposição e comportamento que nos levarão a um quadro de muita sensibilidade, especialmente em relação a carências e demandas alheias.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: em uma fase de boas mudanças em seu comportamento, a rotina de suas atividades terá boa significação por envolver pessoa muito próxima.

Interesses: momento que mostra um quadro de forte satisfação com notícia sobre dinheiro.

Vida íntima: influência positiva nas relações próximas.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: o seu comportamento irá ditar toda a condução das suas atividades em relação aos amigos próximos e a família.

Interesses: quadro de inquietação que aponta para a exigência de solução de problemas com o seu trabalho.

Vida íntima: dia de emoção por pequenos e significativos fatos.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: hoje você será influenciado por aspecto que trará um quadro de maior determinação com os desafios de rotina e boa relação no ambiente doméstico e nas suas ligações sociais.

Interesses: interesses materiais bem postos.

Vida íntima: dia de alegria pelas boas novidades com íntimos.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: hoje, o apoio de pessoa próxima o ajudará na superação de problema nas suas iniciativas ligadas a parente próximo.

Interesses: quadro benéfico e de bons resultados na relação com colegas e associação para lucro. Mas, atente aos seus gastos.

Vida íntima: satisfação na intimidade.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: bom posicionamento lhe trará um quadro significativo no campo das relações com pessoas amigas.

Interesses: momento de novas responsabilidades e obrigações com o seu trabalho.

Vida íntima: seus comportamento e sensibilidade poderão levá-lo a desentendimentos e mágoa com íntimos.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: há agora a possibilidade de boas mudanças nas suas relações de amizade e nas obrigações e assuntos materiais ligados a bens e propriedade de família.

Interesses: dia de favorecimento e bom desempenho no trabalho.

Vida íntima: boas atitudes irão valorizar os seus relacionamentos.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: novidades no campo pessoal poderão deixá-lo preocupado com pessoas próximas em dia de interiorização das emoções e lembranças.

Interesses: há hoje a possibilidade de boa mudança que o beneficiará nas finanças e no trabalho.

Vida íntima: com íntimos, procure pensar antes de agir.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: momento em que bons aspectos mostram maior atenção às pessoas muito próximas e com compromissos que envolvem a família.

Interesses: há hoje um quadro de boa influência dos elementos que revelam vantagens no trato das finanças e suas economias.

Vida íntima: sentimentos contidos.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: um trânsito positivo rege seu dia e revela posição forte que ampliará as possibilidades de envolvimento com novos amigos e pessoas próximas.

Interesses: quadro que mostra destaque para inventividade e experimentação prática no trabalho.

Vida íntima: encontro que o surpreenderá.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: boa posição em seu signo carreia influência indicativa de bons resultados em seu relacionamento com assuntos sociais.

Interesses: no que tratar de dinheiro ou negócio e iniciativa de trabalho há um quadro estável envolvendo seus planos.

Vida íntima: evite discussões e confronto.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: a Lua em seu signo trará apoio de pessoa próxima para suas iniciativas o que irá mudar seus ânimo e humor.

Interesses: benéfica mudança marca as suas relações com assuntos das finanças e do trabalho.

Vida íntima: gestos de apoio irão afetar a lida íntima e o alegrarão. Intuição.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: com a aproximação da influência lunar você terá um dia de valorização e bons resultados com os assuntos que se relacionam a escritos, vizinhos e relações sociais.

Interesses: seja prudente na lida com dinheiro.

Vida íntima: antes de pensar em mudança procure externar seus desejos.