O que diz o horóscopo desta quinta-feira, dia 25 de maio de 2023

O trânsito lunar por Leão nos dará impressões sensoriais bem desenvolvidas e senso dramático de um quadro que nos levará a buscar a aprovação para nossas ações, ideais e planos de forma muito intensa.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: quadro que irá trazer surpresa com sua mudança na avaliação de assunto importante.

Interesses: você deverá se mostrar mais aberto a conselhos e ajuda, deixando atitude de distanciamento nas obrigações de seu trabalho.

Vida íntima: alegria e novas emoções. Intimidade valorizada.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: indicação de boas novidades em razão de inesperada oportunidade para a realização de seus planos com a família.

Interesses: sua persistência será recompensada para bem lidar com assunto das finanças e com seu desempenho no trabalho.

Vida íntima: inquietação com demandas alheias.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: uma posição mais favorável mostra hoje intensa movimentação em suas atividades sociais.

Interesses: momento de êxito com os novos empreendimentos em quadro de presença e apoio oportuno de pessoas próximas em suas obrigações com o trabalho.

Vida íntima: surpresas no trato íntimo.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: quadro de boa regência com acerto em suas decisões e atendimento a favores para pessoas amigas.

Interesses: benefício com os assuntos financeiros virá de boa posição para contratos ligados ao trabalho.

Vida íntima: não se deixe dominar e reaja ao negativismo de pessoas próximas.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: a Lua em seu signo aponta mudança de ânimo e humor pela acertada solução de assunto de família. Hoje também você terá maior entusiasmo para acertar novas questões e desafios do cotidiano.

Interesses: trabalho e negócios bastante favorecidos.

Vida íntima: emotividade controlada.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: com indicações tensas em seu signo, seja mais acessível e tolerante em momento de sensibilidade exagerada.

Interesses: você contará com o apoio de pessoas mais experientes para os encargos pendentes de trabalho.

Vida íntima: posição que terá bom efeito sobre seus ânimo e humor.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: uma aura compensadora virá do otimismo com que encarar os pequenos desafios de seu cotidiano. Intuição acertada.

Interesses: quadro que o favorecerá com mudança nas novas obrigações em seu trabalho e condução habilidosa de contratos e suas finanças.

Vida íntima: alegria contida.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: agindo com otimismo e confiança você poderá mudar suas relações com outras pessoas e bem encaminhar pendência que o preocupa.

Interesses: suas atitudes, agora mais equilibradas, poderão trazer novidades nos negócios, trabalho e finanças.

Vida íntima: lembranças muito agradáveis.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: um aspecto instável recomenda que aja de forma mais cuidadosa e assuma posições mais firmes na lida com questão de família.

Interesses: quadro que destaca a valorização de seu conceito pela boa gestão das obrigações de trabalho.

Vida íntima: inquietação passageira. Sensibilidade.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: atitudes mais firmes e decisões rigorosas estarão presentes em seu comportamento e na maneira de se relacionar com as pessoas mais próximas.

Interesses: o seu dia marcará de forma bem clara um quadro positivo para seus negócios e finanças.

Vida íntima: harmonia e boa convivência.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: influência favorável irá mudar a sua avaliação e a forma de agir com as pessoas mais próximas.

Interesses: um quadro de favores o beneficiará em questões de trabalho, profissão e no trato com colegas e associados.

Vida íntima: novidades com mudança que trará confiança e alegria.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: indicação de aspecto favorável mostra o bom encaminhamento de assunto que envolva bens, valores e guardados. Amizades valorizadas.

Interesses: você terá agora boa possibilidade de realização na relação com pessoas das quais depende no trabalho e em negócios.

Vida íntima: harmonia.