O que diz o horóscopo desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023

Um quadro de apego às nossas posses e senso de propriedade até mesmo das pequenas coisas do cotidiano marca um dia em que as reações à interferência alheia naquilo que decidirmos se mostrará muito intensa.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: um trânsito regular indica que o dia alternará bons e maus momentos, fazendo com que as coisas aconteçam ao sabor de sua disposição para mudar a rotina.

Interesses: em seu trabalho, procure agir com maiores racionalidade e realismo.

Vida íntima: relacionamentos mais valorizados.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: vida pessoal moldada por boa posição em relação às exigências da rotina. Por isso ouça e aceite conselhos.

Interesses: os aspectos que moldam seu dia recomendam que se mostre mais atento ao cumprimento de agenda ou compromisso com o trabalho.

Vida íntima: convivência harmônica.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: seus desejos nos campos de sua atuação social agora poderão ser levados avante com apoio e ajuda.

Interesses: ganhos poderão se consolidar por suas iniciativas em relação ao trabalho e dinheiro. Amigos terão nisso um papel bem significativo.

Vida íntima: emotividade sob controle.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: uma posição astral ligeiramente tensa lhe trará preocupação ampliada com demanda pessoal futura, impedindo-o de alcançar coisas que almeja.

Interesses: momento de destaque das suas habilidades, segurança e capacidade inventiva no trabalho.

Vida íntima: seja mais afável e amigo.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: suas necessidades pessoais ganharão maior importância na busca por apoio de pessoas mais próximas.

Interesses: o dia lhe reserva boa oportunidade para realizar contrato envolvendo novos bens e o que se ligar a propriedade ou morada.

Vida íntima: inquietação com pessoas próximas.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: você hoje terá apoio oportuno e muito significativo para resolver problemas que o inquietam.

Interesses: seu comportamento se fará com elementos de dinamismo e firmeza nas decisões e, com isso, você deve superar preocupação com dinheiro.

Vida íntima: cuidado com novas relações.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: indicação de forte sensibilidade com muito envolvimento pessoal e emoção em razão dos fatos acontecidos em família.

Interesses: dia compensador com uma aura de afirmação material, lucros com o comércio e na compra e venda de bens de maior valor.

Vida íntima: realização afetiva.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: a boa influência de pessoas próximas poderá mudar seu humor e ânimo em um momento de maior sensibilidade nas suas relações.

Interesses: dia de bons elementos a moldar suas decisões com disposição para assinar acordos de muito valor.

Vida íntima: confiança e segurança com íntimos.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: momento propício aos favores e os novos planos com os seus assuntos pessoais.

Interesses: em dia complicado, procure entender razão e motivação dos que partilham seu cotidiano e evite compromissos com envolvimento alheio.

Vida íntima: tenha hoje mais controle sobre suas emoções.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: amigos mais experientes o ajudarão a decidir assuntos que o preocupam há um bom tempo.

Interesses: dia de bom significado para seu trabalho, casa que mostra ação positiva de colaboradores não habituais ou pessoa estranha.

Vida íntima: risco de desencontro. Controle suas reações.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: em meio a desafios inesperados no cotidiano, procure não assumir compromissos além da possibilidade de cumpri-los.

Interesses: seu dia revela quadro benéfico em termos de dinheiro e com tarefas de trabalho que podem lhe trazer boas surpresas.

Vida íntima: afetos postos à prova.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: bons aspectos o compensarão nas iniciativas sociais. Mas, em dia estável, você deverá procurar cumprir seus objetivos com maior firmeza.

Interesses: regência que mostra disposição e ânimo a ditar com acuidade os resultados das suas tarefas de trabalho.

Vida íntima: alegria contida.