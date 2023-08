O que diz o horóscopo desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023

publicidade

Dia que nos recomenda cuidado e contenção com a forma com que encaramos as decisões dos outros, vez que nossa tendência será a de aceitá-las prontamente com otimismo muito desenvolvido e persistente.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: a forte regência de hoje aponta quadro que antecipa alteração significativa em seus novos relacionamentos.

Interesses: indicação estável para sua rotina tanto com negócios quanto nos assuntos financeiros. Preocupação com dívidas.

Vida íntima: encontro que trará marcante presença.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: forte sensibilidade trará momentos complicados para a lida com contratos, acordos e documentos. Procure se controlar.

Interesses: fase de mudanças com boa possibilidade de conclusão de obrigações e nova tarefa do seu trabalho.

Vida íntima: novidades poderão mudar suas decisões.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: há hoje um posicionamento que amplia desafios na sua rotina. Na lida social não se deixe dominar pela precipitação.

Interesses: momento que tem posição favorável em assuntos financeiros e com as exigências do trabalho.

Vida íntima: exercite a paciência nas pequenas divergências.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: momento astral dominado por fortes indicadores que atuam no campo de seus prestígio e conceito pessoal.

Interesses: materialmente, você encontrará apoio e ajuda e favores oportunos para enfrentar as pendências de seu trabalho ou com dinheiro.

Vida íntima: relações dificultadas.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: um elemento de boa influência se contrapõe os trânsitos do dia e faz o seu comportamento mais determinado e voltado para si e seus planos.

Interesses: fatos inesperados irão beneficiá-lo trazendo acerto com dinheiro. Sorte ampliada.

Vida íntima: tenha cuidado com suas criticas.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: momento bem encaminhado para os assuntos do campo rotineiro, embora você hoje se sujeite a mudar opinião pela ação de estranhos.

Interesses: com boa indicação, você tem um quadro de favores na sua rotina de trabalho e finanças.

Vida íntima: seja mais condescendente e tolerante.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: alguns acontecimentos relacionados à rotina o surpreenderão beneficamente pelos resultados que trarão. Com amigos, procure ser firme em suas atitudes.

Interesses: você vai ter um dia propício para ações e planos ligados ao trabalho.

Vida íntima: inquietação em momentos tensos.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: aspecto benéfico em seu signo o compensará na condução de suas atividades de rotina e favorecerão suas ações e decisões.

Interesses: acerto nas finanças e oportunidades no trabalho com a boa condução dos encargos e tarefas profissionais.

Vida íntima: concilie interesses íntimos.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: satisfação pessoal em momento que você mostrará firmeza nas suas ações, planos e atividades de rotina.

Interesses: por seus atos você encontrará nova oportunidade para alterar seu desempenho com o trabalho e nas finanças.

Vida íntima: corrija seus erros de avaliação e julgamento.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: você terá boa posição para a lida com amigos com um favorável reconhecimento por suas decisões e atos.

Interesses: a influência lunar aponta elementos que alterarão beneficamente a rotina de trabalho e a forma de encarar a busca por dinheiro.

Vida íntima: sensibilidade exagerada.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: uma aura de mudança marca o seu signo e faz com que sua forma de se comportar se altere de forma súbita. Atente bem ao que prometer.

Interesses: valorização e ganho em quadro fortemente positivo para seu desempenho no trabalho.

Vida íntima: ânimo e humor equilibrados. Surpresas.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: procure transformar este momento, aparando aresta na relação com as pessoas mais próximas.

Interesses: dia de crescimento material com maior vantagem em seus negócios e boa posição para as obrigações de trabalho.

Vida íntima: procure ser mais tolerante e mostre compreensão e afeto.