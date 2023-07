O que diz o horóscopo desta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023

publicidade

A posição da Lua neste início de semana, em trânsito plena pe-lo signo de Câncer, aponta um comportamento que amplia a valorização das bases sobre as quais construímos nosso caráter, o lar e a família.

Clique no seu signo para ler a previsão completa:

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: regência que valoriza influência de pessoa experiente mudando os rumos de suas ações e fazendo-o mais realista e contido.

Interesses: você terá apoio decisivo em relação ao trabalho e com dinheiro.

Vida íntima: convivência equilibrada no trato com íntimos. Sensibilidade ampliada.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: um aspecto benéfico o encontrará mais preparado para agir com intuição e segurança em assuntos relacionados a parentes.

Interesses: estão bem encaminhados seus novos planos com seus trabalho e dinheiro.

Vida íntima: dia mais sujeito ao seu humor. Por isso, controle suas reações.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: um quadro de influência decisiva de opinião alheia fará com que seja ampliado seu senso crítico e sua sensibilidade.

Interesses: bom momento para planos com seu trabalho. Decisão acertada com as finanças.

Vida íntima: você se verá confuso com íntimos. Por isso, seja conciliador.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: a Lua com regência plena em seu signo consolidará vantagem pessoal e possibilidade de agir com percepção aguçada da vontade e intenções alheias.

Interesses: suas ações serão acertadas e gerarão bom resultado futuro em suas finanças.

Vida íntima: vivência íntima de muita alegria.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: por um aspecto benéfico você terá influências marcantes na lida pessoal. Sua análise de fatos e pessoas se fará mais apurada e seletiva.

Interesses: mudança na forma de agir com o trabalho com boa influência e útil presença e apoio de pessoas certas.

Vida íntima: seja otimista

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: em momento vantajoso você tomará as decisões corretas com reflexos positivos para seu cotidiano.

Interesses: quadro de vantagens que o levarão a agir com dinamismo no trabalho. Finanças protegidas.

Vida íntima: bom trânsito mostra sentimentos expostos. Mudança de ânimo e humor.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: fase de relacionamentos equilibrados o que valorizará muito a sua convivência com pessoas próximas.

Interesses: uma influência positiva será canalizada em favor de ambições profissionais e das suas carreira e finanças.

Vida íntima: trânsito que lhe dará momento de muita emoção.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: um quadro muito positivo virá de apoio e ajuda decisivos que lhe trarão benefícios inesperados em seus contatos com o público.

Interesses: bom quadro material em um dia que acentuará suas sorte e força de vontade.

Vida íntima: estão muito bem postas as influências na lida íntima.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: momento que mostra benefício em razão das boas mudanças com suas vontade e desejos.

Interesses: oportunidade para que conclua seus negócios e leve avante antigo plano ligado ao ganho de dinheiro.

Vida íntima: seus relacionamentos íntimos vivenciarão harmonia e mais compreensão.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: seu dia trará elemento positivo com influência sobre sua forma de pensar e decidir as iniciativas da lida social ou em grupo.

Interesses: destaque para a sensibilidade que o fará mais preparado para bem avaliar intenções e vontade no trabalho.

Vida íntima: compensações e alegria.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: quadro que o influenciará em razão de momento de detida avaliação do que faz, pensa e planeja no campo pessoal.

Interesses: o dia de trabalho é de vantagens, embora você se mostre sujeito a impulsos com os gastos de seu dinheiro.

Vida íntima: mudança de rumo com os seus afetos.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: posição de média intensidade em seu signo lhe trará favores em família em um momento de tranquilidade e conforto. Jovialidade crescente.

Dinheiro e trabalho: hoje, prevalece quadro de indicação vantajosa para sua forma de ganhar dinheiro.

Vida íntima: ações firmes e boas surpresas.