O que diz o horóscopo desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023

O trânsito bastante expressivo da Lua pela terceira casa do zodíaco trará a tona o melhor da nossa forma de nos comunicar com o mundo a nossa volta destacando a fala, o que é escrito, a educação e as artes.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: em razão de influencia debilitada para o encaminhamento normal de questões pessoais ou domésticas, aja com moderação.

Interesses: momento fragilizado pelos aspectos em seu signo nos campos ligados a sua forma de ganhar dinheiro.

Vida íntima: procure ser contido nas suas opiniões.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: seus relacionamentos hoje se darão sob influência que valorizará a sua intuição.

Interesses: dia de vivência profissional equilibrada, com possibilidade de mudança em suas economias e finanças.

Vida íntima: momento de carência de maior participação e diálogo nas relações íntimas.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: a Lua o influencia por seus bons aspectos trazendo tendência a manifestar as suas emoções com franqueza e segurança.

Interesses: muitas exigências se farão em torno dos encargos ou demandas de trabalho. Por isso, procure aceitar opinião e conselho.

Vida íntima: emoções expostas.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: regência benéfica que acentuará seu prestigio e conceito social. Bom momento na vida em família.

Interesses: decisões pensadas trarão bons resultados nas atividades profissionais e lida com dinheiro alheio.

Vida íntima: novos relacionamentos poderão surpreendê-lo positivamente.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: com a influência de forte aspecto há indicação de benefícios e favores envolvendo pessoas próximas.

Interesses: dedique-se com mais interesse e empenho às tarefas ou negócios que não partilhe com as outras pessoas.

Vida íntima: aja com prudência diante de quaisquer provocações.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: na sua busca por sucesso pessoal você encontrará caminho compensador em razão de suas atitudes.

Interesses: quadro que mostra aura de determinação em dia que lhe aponta a possibilidade de maior crescimento profissional e bom controle de dinheiro.

Vida íntima: relações protegidas.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: momento que recomenda atitudes de maiores paciência e tolerância nas divergências com opiniões em família.

Interesses: a busca por dinheiro será o ponto alto de seu trato com os estranhos. Evite agravar tensões no trabalho.

Vida íntima: dia de fatos significativos e romantismo.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: com bom momento no trato com assuntos de família você deve se preparar para superar oposição de pessoas próximas.

Interesses: acerto na condução de tarefas da rotina de trabalho.

Vida íntima: com quadro bem positivo em relação ao amor ou seus sentimentos, dê-se mais ao diálogo.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: um bom aspecto hoje ampliará seu idealismo e trará maior determinação. Mas, controle seu senso crítico ao lidar com as pessoas pouco íntimas.

Interesses: aproveite a boa indicação que moldará de forma favorável seu trabalho e o trato com dinheiro.

Vida íntima: emoções contidas.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: surpreendido por bons acontecimentos, você verá valorizadas as suas relações pessoais com maior estabilidade em seu comportamento.

Interesses: o quadro do dia o fará buscar compensação com o próprio trabalho e na sua forma de ganhar dinheiro.

Vida íntima: afetos correspondidos.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: bom trânsito em seu signo mostra um quadro de rigor e determinação em momento de lidar com assuntos e interesses domésticos.

Interesses: dia de mudanças de regência com clara recomendação de mais prudência em seus gastos. Nova opção para seu trabalho.

Vida íntima: tranquilidade.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: quadro que mostra a possibilidade da solução de demandas em família ou com pessoas bem próximas. Procure agir com cuidado e manter diálogo com seus amigos.

Interesses: dia que mostra novidades nos relacionamentos de trabalho.

Vida íntima: bruscas mudanças com os seus ânimo e humor.