O que diz o horóscopo desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023

Forte sensibilidade e instinto muito desenvolvido devem marcar nosso comportamento, pensamentos e ações durante um dia em que a tendência do nosso julgamento sobre ações das pessoas será bem exagerada.

Clique no seu signo para ler a previsão completa:

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: você terá agora terá um quadro favorável em relação à lida com assuntos públicos, política e educação.

Interesses: momento que aponta influência que irá moldar de forma positiva as suas ações no trabalho.

Vida íntima: dia de realizar aspirações mais imediatas. Emoção e alegria.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: a boa influência de pessoa experiente fará com que não se deixe abater por preocupações e recomenda que reaja ao inconformismo.

Interesses: dia de ações valorizadas pela atenção ao que mais lhe convier materialmente em plano futuro.

Vida íntima: forte contentamento com íntimos.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: quadro bem favorável por indicações que seus planos encontrarão apoio inesperado que o farão insistir em projetos e alterá-los de forma muito benéfica.

Interesses: mudança de rumos com novas tarefas de trabalho.

Vida íntima: procure se aproveitar do momento para mostrar carinho.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: um aspecto propício lhe trará uma aura de harmonia e boa posição para as suas reações pessoais.

Interesses: suas preocupações tenderão a dominar atenções e trazer-lhe inquietação com dinheiro.

Vida íntima: o quadro afetivo do dia é benéfico com indicações favoráveis. Harmonia.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: você terá apoio e ajuda para resolver importante pendência de ordem pessoal envolvendo pessoa muito próxima.

Interesses: seus compromissos serão beneficiados pela ação e pela acuidade nas acertadas decisões de trabalho.

Vida íntima: boa participação na lida com os mais íntimos.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: você estará hoje com as suas emoções postas em nível muito alto levando-o a atividades que mostram dinamismo e determinação.

Interesses: dia que trará destaque para atividades na rotina com o seu trabalho e para documentos e os novos contratos.

Vida íntima: sentimentos confusos

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: quadro favorável com efeitos benéficos sobre as exigências ou demandas de parentes. Mas, procure se motivar para as atividades de sua rotina.

Interesses: dia que lhe reserva bons acontecimentos ligados a assunto de trabalho.

Vida íntima: quadro de boa realização no campo afetivo.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: um bom aspecto em seu signo mostra fase de acerto no seu modo de agir e pensar, revelando aspecto que sugere boa mudança de regência para demandas de seu cotidiano.

Interesses: seus ganhos e trabalho podem hoje ter maior apoio e ajuda.

Vida íntima: afetividade bastante ampliada.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: um trânsito favorável mostra efeitos claros sobre o seu cotidiano da lida social e assuntos de grupo.

Interesses: boa posição para lidar com dinheiro, ganhos e assinatura de contrato envolvendo encargos de trabalho.

Vida íntima: dedicação de pessoa mais jovem pode surpreendê-lo.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: momento favorável para o seu cotidiano nos assuntos ligados a bens, valores e guardados em família.

Interesses: um quadro de mudanças recomenda cautela nos compromissos de trabalho e com despesas e gastos.

Vida íntima: procure evitar que estranhos comprometam seus ânimo e humor.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: você vivencia momento favorável pelo acerto nas atitudes e decisões em quadro de boa mudança na rotina e em tudo o que depender do intelecto e cálculo.

Interesses: há quadro benéfico em relação aos projetos de trabalho e os assuntos financeiros.

Vida íntima: alegria com íntimos.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: bom quadro astral poderá lhe abrir novas perspectivas com as amizades mais recentes. Os acontecimentos prenderão sua atenção em relação à lida doméstica.

Interesses: o seu dia mostra boa posição para negócio e favorecimento em relação ao trabalho.

Vida íntima: sentimentos contidos.