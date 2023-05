O que diz o horóscopo desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023

publicidade

A influência acentuada de Marte por sua posição no próprio domicílio no primeiro signo e regência do dia da semana se fará forte e intensa trazendo ação, impulso agressivo, senso de iniciativa e energia.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: com os bons aspectos da Lua em seu signo no dia de Marte na semana há favorecimento para sua forma de se comportar hoje mais dinâmica, empreendedora e criativa.

Interesses: fase de novas motivações para o trabalho e o seu controle das finanças.

Vida íntima: emotividade exposta.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: momento benéfico irá marcar suas relações e contatos envolvendo-o de forma mais intensa e positiva em aura de confiança em seu próprio potencial empreendedor.

Interesses: dia de bons acontecimentos e consolidação de ganho e vantagem no trabalho.

Vida íntima: surpresa com íntimos.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: você vivencia momento de maior equilíbrio a lhe guiar decisões e pensamentos. Intuição e indicações que mostram valorização do espírito.

Interesses: dia em que os seus atos se farão de forma bem compensadora no trabalho.

Vida íntima: com sensibilidade ampliada, evite polêmicas.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: suas relações pessoais entram em fase de mudança com melhora nas condições de sua convivência.

Interesses: aspecto positivo vai fazê-lo mais próximo da conquista de seus objetivos profissionais e financeiros. Forte senso criativo.

Vida íntima: quadro de sensibilidade e harmonia.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: momento em que bons aspectos podem favorecê-lo nas decisões e obrigações com as suas novas iniciativas.

Interesses: haverá hoje o reconhecimento e valorização do resultado prático de seu trabalho. Finanças bem posicionadas.

Vida íntima: superação de dificuldades com os íntimos.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: quadro que aponta a possibilidade de que você encontre novas oportunidades em assuntos ligados às artes, lazer e viagens.

Interesses: momento que mostra maior estabilidade nas finanças e boa condução com acertadas iniciativas no trabalho.

Vida íntima: surpresas e boas novidades.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: suas ações trarão hoje um quadro de oportunidades com caminhos mais vantajosos para a sua vida social e com os assuntos mais importantes da rotina.

Interesses: sorte consolidada em assuntos financeiros e boa posição material como resultado de seu trabalho.

Vida íntima: harmonia.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: graças à benéfica posição em seu signo, influências positivas marcam um dia de favores, ajuda e apoio.

Interesses: no trabalho e para as suas finanças há um quadro que expressará acerto, inteligência e muito bom senso.

Vida íntima: sensibilidade acentuada com problemas íntimos.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: momento em que bons aspectos irão se formar para tornar suas atitudes mais objetivas e claras em assuntos com o público.

Interesses: ampliação de chances e abertura de novos rumos para o seu trabalho. Finanças protegidas.

Vida íntima: procure dialogar e bem vivenciar seus afetos.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: você deverá hoje se aproveitar da boa posição no mapa diário de seu signo e buscar o diálogo, evitando desencontros nas suas relações mais próximas.

Interesses: dia de vantagem com dinheiro em razão de seu empenho e esforços. Trabalho protegido.

Vida íntima: emoções controladas.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: este será um bom momento para o seu trato social e com o público em razão de apoio importante que alterará quadro passado e contrário em suas atividades.

Interesses: compensação pelo acerto com seu trabalho, profissão e negócios próprios.

Vida íntima: boa mudança no trato íntimo.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: as suas relações pessoais poderão hoje ser marcadas por seu temperamento conciliador e generoso. Intuição acertada.

Interesses: dia de novas exigências em sua rotina nas obrigações de trabalho. Mudança de decisões com seus novos planos financeiros.

Vida íntima: momento de alegria.