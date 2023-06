O que diz o horóscopo desta terça-feira, dia 27 de junho de 2023

publicidade

A influência lunar em Libra gera agora um quadro de comportamento bastante idealista e sonhador de momento no qual manifestaremos o desejos de aprovação alheia em quadro de senso diplomático nas relações.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: momento de conquista de prestígio pessoal e melhor conceito social. Novos e bons relacionamentos.

Interesses: mudança que deve criar um quadro estável em termos materiais, profissionais e financeiros.

Vida íntima: fortes emoções com presença marcante de uma pessoa muito querida.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: os aspectos para hoje o influenciam nos assuntos pessoais e revelam muita compensação com suas atitudes.

Interesses: quadro que aponta aura de acerto que consolidará bons resultados com a ação de pessoas com as quais você partilha seu trabalho.

Vida íntima: relações inesperadas.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: quadro que mostra fatos novos envolvendo pessoas importantes para seu cotidiano de vida no campo pessoal.

Interesses: aura benéfica com obrigações de trabalho e com suas finanças também o ligará positivamente a assuntos passados.

Vida íntima: procure dar maior atenção aos íntimos.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: em razão de bom trânsito você vivenciará momento de muita alegria com pessoas amigas. Intuição e premonição ampliadas.

Interesses: quadro de aspectos contraditórios com as suas finanças valorizadas em momento de alguma instabilidade com seu trabalho.

Vida íntima: sensualidade.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: momento que mostra ampliação de uma tendência crítica o que o fará buscar na emoção uma forma de expressão para se afirmar.

Interesses: bom trato com colegas de trabalho. Negócios que se mostrarão financeiramente compensadores.

Vida íntima: relacionamentos que irão preocupá-lo.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: você terá dúvidas e inquietação com atos e decisões de pessoa da família. Enfrente-os com maior seriedade.

Interesses: momento de vantagens materiais e profissionais, com boa posição para o trabalho intelectual.

Vida íntima: procure avaliar cuidadosamente suas ações. Preocupação.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: a Lua ampliará seu senso social e lhe dará maior capacidade de decisão nos assuntos da lida em família.

Interesses: os fatos o farão mais tranquilo que o habitual com problemas nas finanças. Novas tarefas e obrigações de trabalho.

Vida íntima: o dia é de muitas e fortes emoções.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: o seu comportamento poderá influir de forma decisiva para a condução dos assuntos pessoais que tratem do futuro.

Interesses: hoje podem ocorrer fatos que irão marcar mudança sensível que se materializará em equilíbrio com trabalho e dinheiro.

Vida íntima: senso crítico exagerado.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: quadro de êxito pessoal com as provas e concursos, testes e estudo, em período de valorização do intelecto.

Interesses: momento bem favorável para o seu trabalho e o início de novos empreendimentos que envolvam dinheiro.

Vida íntima: convivência que carecerá de senso conciliador.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: o posicionamento de hoje trará destaque para seus dons de intuição e premonição que se manifestarão de forma muito precisa.

Interesses: pense bem ao agir em seu trabalho e nos negócios que envolvam contratos.

Vida íntima: relacionamentos confusos com demandas dos mais íntimos.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: hoje se destacam amizades que revelarão surpresas e novos atrativos de ordem social.

Interesses: momento de desencontro nas tarefas e obrigações de trabalho e com seus negócios ou dinheiro de suas atividades regulares.

Vida íntima: fortes emoções e mudança na relação com íntimos.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: um quadro mais propício o verá ágil ao pensar e fazer levando-o a ordenar os fatos de forma objetiva e racional em dia que destaca equilíbrio nas atitudes.

Interesses: decisões acertadas na sua lida com desafio do trabalho e com dívidas.

Vida íntima: ternura com pessoa próxima.