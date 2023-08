O que diz o horóscopo deste domingo, dia 13 de agosto de 2023

publicidade

Esta será uma semana de indicações que revelam dons para as artes e a dramaticidade das reações e emoções num quadro que também trará disposição para servir em fase de detalhismo, seletividade e crítica.

Clique no seu signo para ler a previsão completa:

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

A semana: um quadro de excessivo rigor, muitas exigências e busca pelo perfeccionismo poderão mudar suas decisões e atividades.

Interesses: semana que lhe trará importante regência sobre o trabalho, planos passados e suas finanças.

Vida íntima: inquietação e dúvida por problemas de íntimos.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

A semana: dias que apontam novos caminhos para tratar com seriedade de bens de família. Intuição e premonições.

Interesses: dias de boa realização profissional. Mas, fique atento ao seu controle financeiro.

Vida íntima: evite as novas exigências e rigor na condução de seus relacionamentos.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

A semana: fase que o levará a atentar para o risco das exigências de pessoas estranhas em seu cotidiano.

Interesses: preocupação com os novos e pequenos problemas da rotina financeira. Facilidade com as novas tarefas no trabalho.

Vida íntima: semana de solução de problemas. Bons conselhos.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

A semana: momento que lhe permitirá a mudança de decisões diante de um quadro de desafios pessoais que podem alterar seu ânimo.

Interesses: boa influência com as finanças em semana de especulação acertada e novo ganho no trabalho.

Vida íntima: fatos inesperados alterarão seus sentimentos.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

A semana: período que lhe dará a valorização de relações no círculo familiar e em seu ambiente doméstico. Muita movimentação e atividade com assunto social.

Interesses: agora há que cuidar de compromissos com dinheiro. Seus planos se farão viáveis no trabalho.

Vida íntima: alegria contida.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

A semana: ao longo dos próximos dias procure conselho e ajuda para solucionar divergência ou questionamento de pessoa muito próxima. Vantagens nos estudos e escritos.

Interesses: estes dias serão benéficos para suas finanças e compromissos de trabalho.

Vida íntima: sensibilidade ampliada.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

A semana: período no qual você deve evitar confiar em estranhos e avaliar bem os objetivos e intenções das pessoas.

Interesses: agindo com maior cuidado e moderação nos compromissos que envolvam dinheiro, você terá compensações que o beneficiarão no trabalho.

Vida íntima: carência afetiva.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

A semana: nestes dias o apoio de pessoa mais próxima lhe trará a superação de oposição aos seus planos de rotina.

Interesses: você se compensará de problema com dinheiro e vivenciará quadro bem compensador para obrigações de trabalho.

Vida íntima: seja menos exigente e valorize o diálogo.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

A semana: esta semana aponta maior sensibilidade no trato com os que lhe são próximos.

Interesses: posição benéfica para seus ganhos financeiros. Seja mais tolerante e encare com entusiasmo as suas obrigações com novos encargos de trabalho.

Vida íntima: emoções contidas em dias de solidão.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

A semana: um quadro de realização pessoal e autoconfiança na lida com pessoas próximas aponta uma fase de tranquila vivência na rotina.

Interesses: nesta fase, ganha importância a mudança de rumos nas tarefas do seu trabalho. Boa condução de ganhos e gastos.

Vida íntima: dias proveitosos.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

A semana: dinamismo e empenho mostram favorável mudança nas relações pessoais. Intuição acertada.

Interesses: iniciativas que trarão lucro nos ganhos do trabalho irão marcar uma fase de importância com fatos ligados à carreira e prestígio profissional.

Vida íntima: preocupações com íntimos.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

A semana: os próximos dias registrarão a valorização de suas decisões em razão de apoio e conselhos de pessoas amigas. Amizades conquistadas.

Interesses: evite, com suas dúvidas ou a indiferença, as mudanças radicais no trabalho. Agora, atente bem às finanças.

Vida íntima: boa convivência.