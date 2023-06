O que diz o horóscopo deste domingo, dia 25 de junho de 2023

publicidade

Esta última semana do mês nos aponta dias de forte busca pelo equilíbrio nas menores coisas do nosso dia a dia em uma fase que nos encaminhará também para momentos de exagero nas emoções e idealismo.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

A semana: novidades interessantes deverão motivá-lo trazendo compensações nos novos compromissos da vida pessoal.

Interesses: boa regência em quadro favorável para assuntos que tratem de seu trabalho e valorizem planos futuros nas atividades rotineiras.

Vida íntima: preocupação com íntimo.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

A semana: dias de boa mudança com novos relacionamentos. Comportamento sensível.

Interesses: favorecimento material e acerto com projetos e planos do trabalho, relação com colegas e forma de ganhar dinheiro.

Vida íntima: novidade poderá mudar os rumos de sua convivência e partilha de afeto.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

A semana: período de valorização de atos que se relacionem à favores e demandas em fa-mília ou de parentes mais próximos.

Interesses: trabalho bem posto e equilibrado em dias de solução de pequenos problemas com o seu dinheiro.

Vida íntima: mostre-se afável com íntimos. Promessas cumpridas.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

A semana: os próximos dias irão registrar ao seu favor aspectos que o tornarão mais racio-nal e determinado.

Interesses: assuntos de trabalho e com dinheiro que o deixarão compen-sado, seguro e confiante.

Vida íntima: em dias de boas surpresas, podem ocorrer algumas novidades na lida íntima.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

A semana: momento de proveitoso entendimento com as pessoas amigas em torno dos planos pessoais.

Interesses: a semana mostra a possibilidade de conclusão de projetos que tratem de bens ou propriedade.

Vida íntima: dedicação afetiva em dias nos quais você terá compensações que o alegrarão.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

A semana: dias de bons momentos de convivência com pessoas amigas e acertado trato dos assuntos sociais. Comportamento detalhista e seletivo.

Interesses: você terá agora regência bastante favorável para os negócios e seu dinheiro.

Vida íntima: seja mais controlado e firme nas suas decisões.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

A semana: dias marcados por forte influência de pessoa próxima e experiente sobre a sua rotina. Ações em família serão elogiadas.

Interesses: um quadro favorável prevalecerá trazendo maior otimismo e confiança em ganhos e na forma de obter seu dinheiro.

Vida íntima: romantismo e surpresas.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

A semana: você se beneficiará de dias em que haverá melhor entendimento com uma pes-soa importante no seu cotidiano de vida social.

Interesses: nesta semana, se consolidarão boas mudanças com trabalho e profissão.

Vida íntima: momento que o favorece em compromisso e demanda íntima. Alegria.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

A semana: haverá nesta fase domínio e conquistas com boas posições levando a uma forte influência sobre o seu comportamento em público, na política e no uso da palavra.

Interesses: acuidade para os negócios e acerto de pendências com dinheiro.

Vida íntima: sensibilidade e muita emotividade.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

A semana: ao longo deste período você verá suas ações, modo de agir e as suas atitudes mais valorizadas pela família. Mas, evite rigor e exigências.

Interesses: apesar de estabilidade financeira há risco de oposição e entraves para o trabalho.

Vida íntima: novidade com os assuntos íntimos.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

A semana: apesar de favorecido por quadro de boa influência em assuntos sociais e públicos, nestes dias você deve manter uma atitude cautelosa em família.

Interesses: período de novos gastos e compromissos. No trabalho, acerto nas suas atitudes.

Vida íntima: dúvida por antiga divergência

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

A semana: dias nos quais, em sua na lida com assuntos de família, se acentuarão elementos de equilíbrio e maior seriedade com as demandas e pedidos.

Interesses: você conta agora com vantagem para novo desafio de trabalho. Negócios inesperados.

Vida íntima: bons momentos em dias de carinho.