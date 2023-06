O que diz o horóscopo deste sábado, dia 10 de junho de 2023

publicidade

A semana e o primeiro decanato do mês se encerram sob a influência de bons aspectos que nos guiarão pelo caminho da sensibilidade, generosidade e desprendimento com as demandas e carências dos mais próximos.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: sábado de aspectos bastante favoráveis envolvendo alguns fatos do passado e seu apego aos assuntos ligados à família.

Interesses: memória apurada e senso de liderança que o destacarão no trabalho, se o tiver.

Vida íntima: bons acontecimentos lhe trarão novo ânimo na lida íntima.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: superado um quadro instável, você agora poderá se dedicar com maior empenho aos seus planos pessoais ou projetos sociais.

Interesses: procure equilibrar suas despesas e conter gastos por mero impulso.

Vida íntima: você verá hoje ampliada uma sua tendência à solidão e isolamento.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: influência de bom sextil em seu signo o levará acertadamente à reavaliação de sua rotina deixando de lado a forma desinteressada ao tratar das demandas alheias.

Interesses: satisfação pelo rumo dado aos seus compromissos com dinheiro.

Vida íntima: tendência à exagerada franqueza.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: neste fim de semana você deve moderar as palavras e as críticas impensadas nas suas avaliações sobre as pessoas próximas. Pense e aja com mais prudência.

Interesses: as indicações do momento são propícias à lida com dinheiro em família.

Vida íntima: convivência bem equilibrada.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: a boa influência de pessoas amigas marcará positivamente este seu fim de semana.

Interesses: a força de sua determinação poderá levá-lo à realização de antigo plano que poderá se tornar factível com a sua determinação.

Vida íntima: satisfação com liberdade nos contatos íntimos.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: suas atitudes relacionadas à convivência doméstica e aos interesses de família se mostrarão agora mais rigorosas e com uma boa possibilidade de mudança benéfica em suas relações.

Interesses: momento de muita importância financeira.

Vida íntima: dê forma e vida aos seus desejos.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: você vivencia um momento de realização com provas que podem fazê-lo se sentir admirado e respeitado.

Interesses: fim de semana estável por ser bastante valorizado no campo do trabalho, se você hoje o tiver.

Vida íntima: se não exagerar reações, você terá dia de boa lida íntima.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: determinado e muito rigoroso você hoje deve buscar a harmonia na convivência em forma diversa de agir e se comportar.

Interesses: dê-se mais em entusiasmo e partilhe vontade e planos com seu próprio trabalho.

Vida íntima: companhia e entendimento com íntimos alteram o seu humor.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: com comportamento mais aberto, comunicativo e solícito haverá destaque para seu caráter tolerante e afável, traço preponderante de seu comportamento.

Interesses: você encontrará forte razão para reagir às dificuldades ou problemas com dinheiro.

Vida íntima: emoções controladas.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: preocupado com as outras pessoas você hoje tenderá a raciocinar como se tudo ao seu redor dependesse apenas de suas próprias decisões. Mude isso agindo com maior desprendimento.

Interesses: boa avaliação de conceitos sobre suas finanças.

Vida íntima: surpresa com pessoas íntimas.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: neste fim de semana procure se concentrar em um objetivo, evitando se isolar das pessoas. Momento propício para lidar com as artes e música.

Interesses: reavalie seu comportamento e as atitudes que podem mudar planos e compromissos com dinheiro.

Vida íntima: sentimentos expostos.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: a Lua em seu signo aponta tendência a agir de forma mais tolerante em tudo o que se envolver. Assim, você terá momento de afirmação que pode fazê-lo se sentir valorizado.

Interesses: não se afaste de seus planos envolvendo os assuntos materiais.

Vida íntima: convivência facilitada.