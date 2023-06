O que diz o horóscopo deste sábado, dia 17 de junho de 2023

publicidade

Um quadro de forte regência marca a passagem da Lua por Gêmeos em momento de movimentação, curiosidade, facilidade nas formas de nos relacionar e um quadro de apego às artes, letras, palavras e escritos.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: o seu senso pessoal de solidariedade se manifestará hoje como motivador das suas melhores ações e com isso será ponto de destaque no seu comportamento.

Interesses: faça por onde mostrar o seu interesse na solução das pendências financeiras.

Vida íntima: romantismo bem acentuado.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: você terá, neste sábado, satisfação com o apoio de pessoa mais experiente em assuntos pessoaisl pendentes.

Interesses: quadro que aponta influência que lhe trará vantagem na gestão de valores alheios e demandas materiais de outras pessoas.

Vida íntima: valorize a boa convivência.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: a Lua em aspecto favorável molda seu comportamento fazendo-o mais sensível a arte e suas manifestações.

Interesses: a semana chega ao fim de forma positiva para seus interesses, com apoio que trará nova opção nas obrigações das finanças.

Vida íntima: relacionamentos inesperados.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: novidade com pessoa próxima mudará os rumos da sua lida social. O momento também lhe reserva a possibilidade de ampliação das relações e boas surpresas com as demandas ainda pendentes.

Interesses: boa gestão de dinheiro e seus compromissos.

Vida íntima: evite críticas impensadas.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: com a influência de pessoa mais experiente, a sua forma de agir irá mostrar hoje facilidade na comunicação e com escritos e e documentos.

Interesses: no passar deste sábado haverá acerto em seus interesses financeiros e coisas ligadas a dinheiro.

Vida íntima: modere as reações.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: a franqueza e seu senso crítico na análise das intenções e vontade alheias se unirão hoje a uma forma mais contundente na sua avaliação das pessoas e dos fatos.

Interesses: o sábado recomenda que seja controlado na lida com o próprio dinheiro.

Vida íntima: bons momentos íntimos.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: suas palavras, avaliações e críticas, moldadas em clara noção de equilíbrio e senso de justiça podem trazer decepção e frustrar propósitos e decisões na sua rotina.

Interesses: finanças protegidas.

Vida íntima: saiba escolher o momento adequado para avaliar decisões de íntimos.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: neste sábado procure atividades que mais lhe agradem e desfrute a companhia de pessoas que se mostrem próximas. Surpresas em família.

Interesses: dia de favorecimento para as atividades da sua vida intelectual com o uso da palavra e escritos de toda sorte.

Vida íntima: harmonia.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: fim de semana em que a opinião das pessoas mais próximas se mostrará acertada e lúcida fazendo-o mudar valores e decisão na prática de seus planos pessoais. Dia propício ao diálogo em família.

Interesses: você hoje deverá controlar seus gastos.

Vida íntima: emoção no trato do amor.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: seu senso da realidade e a determinação por se impor aos outros serão fatores que moldarão a condução da rotina de sua vida pessoal e em família neste sábado.

Interesses: bom aspecto o fará agir de forma equilibrada com dinheiro.

Vida íntima: detalhismo exagerado com os íntimos.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: em dia de despreocupação com as obrigações de rotina, procure mudar o seu comportamento e se dê mais às atividades de lazer.

Interesses: bom momento material será fator presente em todo seu sábado.

Vida íntima: não se deixe envolver por dúvida e negativismo nas relações íntimas.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: fim de semana de posicionamento que colocará em destaque suas sensibilidade pessoal e determinação por ordem e organização em relação às pessoas e seu ambiente de vida.

Interesses: novas decisões e ajuda o deixarão seguro e autoconfiante.

Vida íntima: motivação para seus afetos.