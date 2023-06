O que diz o horóscopo deste sábado, dia 24 de junho de 2023

publicidade

Os fortes aspectos que marcam o dia apontam quadro de deci-sões que espelham seletividade e opções muito pessoais me voltadas para a satisfação mais imediata de momento de muitas novidades na rotina.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: influências positivas o farão confiante para enfrentar, com êxito, oposição e inesperados problemas de rotina.

Interesses: procure solucionar prontamente os pequenos obstáculos de sua lida financeira. No trabalho, este é momento equilibrado.

Vida íntima: dia de boas surpresas.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: seu ânimo e determinação para cumprir objetivos virão de aspecto positivo em assuntos pessoais. Mas, se contenha nas promessas.

Interesses: há vantagem nas finanças com a consolidação de posição que destaca seu senso de iniciativa.

Vida íntima: momento de fortes e boas emoções.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: dia de novos caminhos na sua relação com quem partilha sua vida doméstica e seus assuntos patrimoniais, bens e morada.

Interesses: os aspectos indicam falta de entusiasmo e mudança no trato com desafios rotineiros. Por isso, aja com mais cautela nas finanças.

Vida íntima: harmonia.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: são instáveis as influências que hoje governam seu humor e suas reações em situações inesperadas.

Interesses: estão favorecidas as suas associações e sociedades. Mas, controle de forma realista o seu trabalho.

Vida íntima: em dia de afetos não correspondidos, procure o diálogo

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: com a boa influência de Marte se consolidará ao seu favor um excelente quadro que lhe trará dinamismo, vigor e senso de iniciativa.

Interesses: você será beneficiário de influência que mostra trabalho muito bem encaminhado.

Vida íntima: seja mais dado ao diálogo e à conciliação.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: as boas posições do momento lhe trarão quadro de entendimento fácil com novos relacionamentos.

Interesses: o dia o verá muito mais ativo na forma de se mostrar diante de outras pessoas em seu trabalho.

Vida íntima: seja conciliador com as suas palavras nas relações mais íntimas.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: em meio a vantagens com estudo e escritos, você, terá quadro dominado pelo intelecto em situações novas da lida pessoal.

Interesses: no trabalho tudo deve satisfazê-lo em assuntos financeiros e nos seus compromissos para o futuro.

Vida íntima: sensibilidade apurada. Lembranças.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: com o acerto dos seus planos você poderá alterar sua rotina de forma muito benéfica.

Interesses: baseado em um posicionamento que lhe é favorável você pode obter os resultados que procura tanto no trabalho quanto com dinheiro.

Vida íntima: procure ser otimista e mais confiante.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: quadro de boas influencias mostra o seu apego pessoal à ordem e à autoridade.

Interesses: agindo de forma mais firme você alcançará agora ganhos importantes na rotina com o trabalho.

Vida íntima: carinho franco e ternura mudarão seu ânimo na lida com os que lhe são mais íntimos.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: hoje se mostrarão benéficas e positivas as indicações que regerão o seu comportamento, suas ações e seus pensamentos.

Interesses: demonstre maior tolerância na sua forma de agir com estranhos no trabalho. Finanças bem posicionadas.

Vida íntima: reveja decisões sobre pendências.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: na lida com problemas rotineiros você receberá mais apoio em família. Dia de descoberta de novas fontes de atração para seus interesses sociais.

Interesses: momento de excelente posição para seus assuntos de trabalho e para negócios.

Vida íntima: lida positiva com os mais jovens.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: a afirmação de seus valores e princípios será o ponto alto do dia nas relações de família.

Interesses: você recebe agora fortes influências e terá vantagens materiais a comemorar e registrar.

Vida íntima: quadro de alegria nas atividades com os mais próximos. Seja otimista e seguro.