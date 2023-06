O que diz o horóscopo deste sábado, dia 3 de junho de 2023

publicidade

Com tendência ao idealismo e à busca por independência pessoal estaremos hoje agindo com senso profético e inspiração que nos levarão a sonhos e desejos pouco factíveis, embora razão de muita generosidade.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: aspectos benéficos dominarão o seu dia no campo das relações sociais e compromissos. Agora, a sua fixação com pontos do comportamento de pessoas próximas poderá fazê-lo mais atento e cuidadoso.

Interesses: finanças protegidas.

Vida íntima: mostre-se mais tolerante com os íntimos.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: o fim de semana reflete a boa influência da Lua e mostra fácil entendimento com as pessoas que lhe são mais próximas. Isso lhe trará maior segurança e alegria.

Interesses: o sábado mostra opções mais compensadoras no campo material.

Vida íntima: forte aumento da sua auto-estima.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: seu senso de oportunidade estará acentuado durante este fim de semana que mostra também muitas surpresas no trato das questões de família.

Interesses: em situações incertas não é aconselhável impor aos outros seus conceitos ligados a dinheiro.

Vida íntima: mude a forma de agir.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: a excessiva facilidade de seu modo de avaliar ou criticar pessoas pode hoje se mostrar fonte de problema de convivência com os que lhe são mais próximos.

Interesses: controle seus gastos ou novos compromissos.

Vida íntima: evite dar às palavras um caráter mais rigoroso e radical.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: momento que lhe será benéfico em razão da forma mais comedida de se comportar. Com os amigos, seja franco e direto.

Interesses: aja de forma mais objetiva, firme e realista nos seus negócios evitando exageros ou muitas exigências.

Vida íntima: surpresa com novos relacionamentos.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: seu fim de semana trará maior disposição para persistir na realização de seus objetivos, mesmo sob condições adversas ou oposição aos seus desejos.

Interesses: quadro benéfico em relação aos planos para obrigações usuais da rotina financeira.

Vida íntima: exercite a tolerância.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: motivado para os desafios de rotina faça uso de seu natural senso prático com as suas obrigações vivenciando assim sábado de positiva perspectiva pessoal.

Interesses: quadro de bons caminhos para as suas conquistas materiais envolvendo dinheiro.

Vida íntima: emoções exageradas.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: as posições para seu signo neste fim de semana apontam forte influência de pessoa próxima em assuntos ou seus planos sociais. Surpresa em família.

Interesses: fim de semana que pode trazer nova obrigação ou compromisso.

Vida íntima: com íntimos, procure hoje conter suas reações.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: a Lua chega ao seu signo revelando toda a sua capacidade para influenciar pessoas e liderar grupos. Intuição e premonição bastante desenvolvidas.

Interesses: regência que se mostra muito favorável para mudanças de rumo no campo das finanças.

Vida íntima: emotividade controlada.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: um aspecto debilitado recomenda que aja de forma mais prudente sem dispersar esforços. Procure agir com todo realismo possível e com objetividade e senso prático na lida da rotina.

Interesses: estabilidade nas suas finanças.

Vida íntima: momento de conter seus sonhos e desejos.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: sábado que dará realce ao seu comportamento em família onde enfrentará rigor e exigências. Controle-se e não deixe que os fatos o atropelem pela sua urgência.

Interesses: dia benéfico para lidar com os contratos ou dinheiro.

Vida íntima: momento de equilíbrio interior e alegria.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: um aspecto muito intenso acentua para este fim de semana as suas premonição e mediunidade que agora devem ser usadas diante dos desafios do cotidiano em fase que o verá muito sensível à opinião alheia.

Interesses: seja prudente no uso de seu dinheiro.

Vida íntima: emoções expostas.