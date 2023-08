O que diz o horóscopo deste sábado, dia 5 de agosto de 2023

publicidade

Este fim de semana será marcado pela chegada da Lua à primeira casa do Zodíaco no signo de Áries gerando com isso tendência a alcançar o êxito de nossas ações com muito esforço e positivo senso de iniciativa.

ÁRIES

21 de março a 20 de abril

O seu dia: a Lua em seu signo lhe trará satisfação com atos de pessoa mais experiente em assuntos sociais.

Interesses: habilidade, vigor e determinação marcarão seu cotidiano.

Vida íntima: por seus próprios atos, haverá tendência ao bom entendimento e convivência no trato com outras pessoas.

TOURO

21 de abril a 20 de maio

O seu dia: este sábado lhe trará uma aura propícia aos assuntos sociais e aos atos de benemerência.

Interesses: você deve direcionar seus planos para um sentido mais compensador.

Vida íntima: aja de forma firme nas demandas íntimas, mas não caia na tentação de mudar tudo de forma radical.

GÊMEOS

21 de maio a 20 de junho

O seu dia: uma influência favorável, especialmente naquilo que faz aflorar maior tolerância na lida em família, irá mudar o rumo deste sábado.

Interesses: momento de boa condução de assunto no campo financeiro.

Vida íntima: os seus conceitos e valores o mostrarão dedicado e compreensivo.

CÂNCER

21 de junho a 21 de julho

O seu dia: hoje, você será afetado pela forma de agir de pessoas próximas e por dúvidas sobre suas intenções. Por isso, seja cauteloso.

Interesses: decisão acertada de assunto que envolve dinheiro.

Vida íntima: você terá oportunidade de fazer valer as suas opiniões neste benéfico momento.

LEÃO

22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: você terá hoje posição que irá realçar o seu apego às pessoas mais jovens. Bom momento nas relações sociais.

Interesses: apesar de sábado, há grande dinamismo no trato do cotidiano material.

Vida íntima: pessoa íntima o fará se aproximar mais daqueles que partilham seus afetos.

VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: este seu momento de atividades sociais e de lazer lhe exigirá maior tolerância e compreensão com os que lhe são mais próximos.

Interesses: não faça de sua necessidade de afirmar autoridade a razão de desentendimentos em seu trabalho, se o tiver.

Vida íntima: emotividade contida.

LIBRA

23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: suas iniciativas para este fim de semana se darão sob quadro que mostrará suas persistência e constância ao buscar a realização de seus desejos.

Interesses: bom quadro em relação à solução de pendências.

Vida íntima: momento gratificante com os mais íntimos. Relações valorizadas.

ESCORPIÃO

23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: fim de semana que poderá ser marcado por uma aura propícia à lida com atividades das artes e criatividade.

Interesses: você deve procurar rever posição que o mostre de forma superficial ao tratar de compromissos.

Vida íntima: os fatos poderão mudar seus ânimo e humor com íntimos.

SAGITÁRIO

22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: sábado que trará um quadro de maior determinação, com firmeza ampliada e mais objetividade em seus atos nas relações sociais.

Interesses: você se capacitará mentalmente para alcançar os seus objetivos em um dia muito positivo para as suas finanças.

Vida íntima: alegria exposta.

CAPRICÓRNIO

22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: o fim de semana estará dependente de sua vontade e modo de reagir às demandas, pedidos e favores de pessoa próxima.

Interesses: fatos novos afetarão sua lida com dinheiro e suas economias.

Vida íntima: controle a sua tendência de exigir em demasia de suas relações mais íntimas.

AQUÁRIO

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: bom aspecto em seu signo molda quadro que indica êxito nas ações que tratem da procura pela tranquilidade em dia de apego às artes em todas as suas formas.

Interesses: procure controlar gasto e excesso com dinheiro.

Vida íntima: os fatos irão compensá-lo por atitude de íntimos.

PEIXES

20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: hoje você poderá ver realizados alguns de seus desejos e planos no campo das relações sociais.

Interesses: há para hoje um quadro de acerto na sua condução das finanças.

Vida íntima: este é momento de muita afirmação para a sua personalidade e para os seus relacionamentos próximos.