Humor é um dos destaques das atrações do Porto Verão Alegre

O Porto Verão Alegre segue com sua intensa programação, trazendo peças que são clássicas do evento e outras que estão sendo exibidas pela primeira vez. Neste domingo, o destaque fica para atrações que investem no humor. Uma delas é a peça teatral “Homens de Perto”, às 21h, no Teatro da AMRIGS (av. Ipiranga, 5311).

A comédia com Zé Victor Castiel, Oscar Simch e Rogério Beretta no elenco traz três homens falando sobre tudo e mais um pouco do universo masculino e do mundo. Este é um espetáculo emblemático da comédia do Rio Grande do Sul. A proposta é fazer o público desopilar no teatro. O autor é Artur José Pinto. A direção é de Néstor Monasterio.

Outra opção do dia é o show de humor "AliViado", com piadas de autoria de Gustavo Mendes. A apresentação ocorre no Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), às 21h. É a primeira vez que esta peça é apresentada no evento.

Informações sobre ingressos estão disponíveis no site do evento.