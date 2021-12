Humorista ironiza problemas com Ubers

publicidade

O comediante e ex-participante do reality show Futuro Ex-Porta, do Porta dos Fundos, Pedro Truszko, viralizou na internet com um vídeo que postou no TikTok, em que se emociona com o fato de ter conseguido um motorista da Uber que não cancelasse a corrida. A repercussão se deu por conta da identificação das pessoas com a situação, muito recorrente com usuários do aplicativo nos últimos tempos.

Dados de outubro mostram que recentemente a Uber excluiu mais de 15 mil motoristas da plataforma por excesso de cancelamento, segundo a Associação de Motoristas por Aplicativos. A empresa negou a quantia e afirmou o número de 1,6 mil. A taxa de repasse que os motoristas associados precisam passar para a Uber em corridas em cada corrida, supera os 40%, e com a alta da gasolina, o trabalho se tornou inviável para muitos, que desistiram ou persistem escolhendo viagens mais lucrativas.

Sobre Pedro Truszko

Ator, roteirista, improvisador e comediante. Formado pela escola de atores do Indac, Pedro Truszko estuda teatro há 10 anos. Estudou clown com a Cristiane Paoli Quito (EAD) e com o grupo “Jogando no Quintal”, no qual integrou por dois anos. Com veias de improvisação e de palhaçaria, todas as suas criações carregam um pouco desta arte, buscando trazer um ponto de vista vulnerável. Entre seus trabalhos estão “Batalha de Improviso”, “Improke”, “Minimas” e “Forasteiros”, no qual viajou o Brasil com um ônibus/palco. Participou de quatro episódios da série “PSI;” da HBO, como o personagem Malvino. Hoje trabalha para empresas criando memes, vídeos divertidos para TikTok e Instagram, além de escrever esquetes para Youtube, tanto para o seu próprio canal como o de outras pessoas.