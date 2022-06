Hylka Maria relembra caracterização de duas horas e meia para viver Kayla em "Reis"

publicidade

A segunda temporada de "Reis" acabou com muitos mistérios envolvendo Kayla, interpretada por Hylka Maria. Em diversos momentos, a personagem deixou o público curioso sobre a origem da israelita. Em entrevista ao site oficial, a atriz analisou a jovem, que quer se vingar de Israel pela morte da mãe.

"Acho importante frisar que é legal continuarem assistindo para entenderem os motivos e razões da Kayla ser como é. As pessoas mais duras são as que mais sofreram. Então, você é resultado de como lidou com as suas dores", disse.

Uma curiosidade é que a atriz passou por uma caracterização de duas horas e meia todos os dias. Apesar do longo tempo de preparação, quem acompanha os bastidores percebe que Hylka não perde o bom humor.

"Estou passando por uma transição capilar. Estou sempre disponível para as mudanças e eles [produção] foram muito respeitosos. Alisamos o cabelo de uma forma menos agressiva, só que o meu cabelo está curto. Então, colocamos um aplique de cabelo todos os dias. Faço escova e cachos", comentou.

A personagem rendeu muitos comentários nas redes sociais ao longo da segunda temporada, e Hylka também analisou as mensagens que têm recebido sobre Kayla.

"Senti um termômetro interessante do meu trabalho nesse projeto. Tem pessoas que confundem atriz com personagem e acho isso engraçado, mas tem gente que perde a mão e, às vezes, fico até um pouco sentida. No fundo, é um elogio. Acompanho as redes sociais e vejo que a Kayla realmente conseguiu atiçar o ódio da maioria do público."

Uma das relações mais importantes da personagem é com Laísa, interpretada por Sthefany Brito. As atrizes já se conheciam e mostraram sintonia dentro e fora de cena.

"Sthefany foi uma grande surpresa na novela Jezabel. Admirava o trabalho dela e ganhei uma amiga. Ser próxima de uma das pessoas com quem mais gravo facilita dentro da história. A Laísa é quem mais conhece a Kayla. Então, as duas são confidentes. Tivemos um dia de leitura antes de entrar no set para gravar, mas fica mais fácil quando você tem uma conexão", contou.