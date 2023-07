Ieacen assume eixo formativo do Complexo Cultural Theatro São Pedro

publicidade

O Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), assume o eixo formativo do Complexo Cultural do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. A diretora do Ieacen, Gabriela Munhoz - em conjunto com a Fundação Teatro São Pedro (FTSP) - será a responsável pelas ações que serão executadas em parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/RS).

Além de um vasto repertório de cursos, com a criação de uma escola de artes cênicas, os planos para a parceria - denominada Laboratório Multipalco - incluem descentralizar a ocupação do Teatro Oficina Olga Reverbel, inaugurado em março deste ano. A sede do Ieacen, que estava localizada na Casa de Cultura Mario Quintana, foi transferida para o complexo. A solenidade de assinatura dos termos de cooperação acontece na próxima terça-feira, no Theatro São Pedro.

A principal proposta em elaboração é a criação de um centro de formação artística, através do qual será oferecida formação ampla para profissionais das artes cênicas, contemplando diversas áreas de atuação. Além de oficinas de curta e média duração, está prevista a criação de um curso aprofundado para formação técnica em teatro.

Para os idealizadores destes projetos de políticas públicas para o Complexo Multipalco Eva Sopher, um ponto muito positivo e que gera entusiasmo é, também, a parceria com o Sesc/RS. Através de suas oficinas, cursos, circuitos e festivais, ele acumula amplo conhecimento de espetáculos e profissionais em circulação pelo estado e pelo país. Através deste conhecimento e trajetória, irá contribuir com a iniciativa participando da concepção, curadoria e seleção de atividades formativas e temporadas do Laboratório Multipalco.

As iniciativas previstas se somam à parceria recente entre a Sedac e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) no sentido de impulsionar de forma conjunta oportunidades e desenvolvimento nas áreas da cultura e da educação no estado. A universidade, que já oferece atividades em espaços da Sedac, poderá também contribuir com as ações do Laboratório. Os trabalhos de planejamento e estudos já iniciaram e a previsão é de que, ainda no segundo semestre de 2023 sejam lançadas as primeiras formações. As ações terão múltiplos focos, como o aprofundamento do ofício do artista e dos técnicos, o incentivo à cadeia produtiva das artes cênicas, além de enfoque em questões de diversidade.

Outro importante compromisso é a descentralização das políticas culturais, através da seleção de espetáculos do interior para apresentações no novo Teatro Oficina, por meio da criação de editais que serão lançados também no mês de julho.

Sobre o Multipalco

A primeira entrega do Complexo Multipalco Eva Sopher, no Theatro São Pedro, foi realizada em março deste ano, com a inauguração do Teatro Oficina. O espaço foi pensado para receber espetáculos experimentais e tem capacidade para até 120 espectadores e sua planta comporta três diferentes tipos de composições das arquibancadas. Desta forma, a disposição entre atores e plateia pode mudar de acordo com cada produção artística.

A finalização das obras do Teatro Oficina só foi possível após a liberação de recursos do Estado, a partir do projeto Avançar na Cultura. Ao todo, o governo investiu R$ 7,5 milhões nesta obra. Na segunda etapa, que está em execução, o investimento é de R$ 15 milhões, sendo a maior parcela para a finalização do Teatro Italiano.

Na sequência, um terceiro aporte de recursos contemplará equipamentos de som para o Multipalco que, junto com o prédio histórico, forma um dos maiores complexos culturais da América Latina, ocupando mais de 25 mil metros quadrados.