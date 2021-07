Ilha Record, novo reality show apresentado por Sabrina Sato, estreia dia 26 julho

publicidade

A estreia do Ilha Record, novo reality show da Record TV apresentado por Sabrina Sato, está confirmada para dia 26 de julho (segunda-feira). A atração irá ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h45min, ocupando, assim, a mesma faixa de exibição do Power Couple Brasil, que já está em sua reta final. O programa é um formato original da Record TV e terá como participantes 13 celebridades em busca de aventuras e, claro, diversos prêmios.

O vencedor do reality, levará para casa o prêmio de R$ 500 mil e aquele participante que for eleito campeão pelo público ganhará R$ 250 mil. Outros prêmios também serão distribuídos durante a temporada.

As gravações foram realizadas em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro. Será a primeira temporada do Ilha Record, reality que se junta a outros grandes sucessos da Record TV este ano, como A Fazenda, Power Couple Brasil, Top Chef e Canta Comigo.

Confira abaixo quem são os 13 participantes

ANTONELA

Idade: 38 anos

Profissão: Modelo e empresária

Nasceu em La Plata, Buenos Aires (Argentina), mora em São Paulo (SP)

ANY BORGES

Idade: 26 anos

Profissão: DJ e empresária

Nasceu em Brasília (DF), mora no Rio de Janeiro (RJ)

CLAUDINHO MATOS

Idade: 28 anos

Profissão: Empresário e administrador

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

DINEI

Idade: 50 anos

Profissão: Ex-atleta

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

LAURA KELLER

Idade: 34 anos

Profissão: Influencer e DJ

Nasceu em Porto Alegre (RS), mora no Rio de Janeiro (RJ)

LUCAS SELFIE

Idade: 26 anos

Profissão: Empresário e apresentador

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

MC NEGÃO DA BL

Idade: 23 anos

Profissão: Cantor e youtuber

Nasceu em Magé (RJ), mora no Rio de Janeiro (RJ)

MIRELLA GÊMEA LACRAÇÃO

Idade: 21 anos

Profissão: Artista e influencer

Nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), mora em São Bernardo do Campo (SP)

NADJA PESSOA

Idade: 31 anos

Profissão: Atriz e influencer

Nasceu e mora em Recife (PE)

NANAH

Idade: 34 anos

Profissão: Cantora e digital influencer

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

PYONG LEE

Idade: 28 anos

Profissão: Empreendedor e artista

Nasceu em São Paulo (SP), mora em Santana do Parnaíba (Alphaville -SP)

THOMAZ COSTA

Idade: 20 anos

Profissão: Ator e influencer

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

VALESCA POPOZUDA

Idade: 42 anos

Profissão: Cantora

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)