‘Illumination in Concert’ é apresentado em Gramado

O espetáculo “Illumination In Concert – Versão Indoor” está sendo exibido na Sociedade Recreio Gramadense (Rua Garibaldi, 328, em frente à rua Coberta) em Gramado (RS). A apresentação, que reúne música e dança, ocorre nesta sexta-feira e amanhã (sábado) às 20h. No domingo, dia 24, a exibição ocorrerá às 19h30min.

Sobem ao palco tenores e sopranos interpretando arranjos musicais emocionantes de grandes clássicos de Natal com apoio de bailarinas e bailarinos, coralistas e percussionistas. O espetáculo tem a narração do renomado jornalista Cid Moreira.

O projeto também contará com a presença de efeitos especiais, projeção de vídeo e um design de luz. A produção executiva e direção artística é de Sérgio Korsakoff, acompanhado de Walther Neto que também responde pela direção musical e André Andrade na direção técnica. A cenografia está a cargo de André Lopes, discípulo do saudoso Joãozinho Trinta. Design de luz está com José Luiz “Kabelo”, figurinos de André Lima e roteiro original da Natalis Empreendimentos Culturais e WN Produções. A direção de Produção é de Nini Volk (que também responde pela Assistência da Direção Geral) e Rafa Reis.

A temporada segue, de sextas a domingos, até o final de janeiro. Mais informações no site https://espetaculoillumination.com.br. A meia entrada vale para crianças de 4 a 10 anos, estudantes e idosos mediante apresentação de documento.