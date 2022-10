"Imagine Dragons" adia shows no Brasil por problema de saúde do vocalista

publicidade

Após o Coldplay anunciar o adiamento de oito shows no Brasil, a banda Imagine Dragons também anunciou que precisará adiar as apresentações que faria este mês no Brasil. O perfil oficial da banda no Instagram compartilhou uma nota na tarde desta segunda-feira, dia 17, para comunicar que os shows marcados para acontecer em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro não vão acontecer nas datas marcadas anteriormente.

Além dos shows no Brasil, o Imagine Dragons precisou adiar toda a turnê na América Latina. O motivo da alteração das datas é um problema de saúde de Dan Reynolds, vocalista do grupo musical. O cantor enfrenta uma hemorragia e um nódulo nas cordas vocais.

"Nos nossos 12 anos como banda, nós nunca tivemos que cancelar uma turnê e poderíamos contar o número de shows cancelados em uma mão. Esperamos que vocês entendam o quão difícil para nós é adiar essas datas e pretendemos compensar vocês em breve", começa o comunicado.

"Alguns de vocês devem saber, que o Dan está sofrendo com hemorragia nas cordas vocais e um nódulo desde a nossa última turnê. Ele foi avisado por um médico que sair em turnê agora pode causar uma ruptura e prejudicar irreparavelmente a voz dele", continua a nota.

Reynolds também enfrenta um problema no joelho. O vocalista da banda está com uma entorse no joelho, uma lesão na articulação. Por isso, ele precisará passar por um período de reabilitação.

O Imagine Dragons anunciou que serão divulgadas novas datas para repor os shows adiados. A banda também comunicou que haverá o reembolso para quem não conseguir ir às apresentações nas novas datas. "Nós não podemos entregar agora para vocês o show que vocês esperam e merecem", concluiu o comunicado.