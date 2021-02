Influenciadora de 18 anos é encontrada morta nos EUA

publicidade

A influenciadora Dazharia Shaffer, conhecida como Dee, foi encontrada morta esta semana em Baton Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos.

A jovem de 18 anos tinha mais de 1,6 milhão de seguidores no TikTok, além de 155 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil inscritos em seu canal do YouTube.

Pai de Dazharia, Raheem Alla, também conhecido como Rodney Andry, confirmou a morte da jovem em um vídeo no TikTok: "Eu quero agradecer a todos por seu amor e apoio a minha filha. Infelizmente, ela não está mais conosco e foi para um lugar melhor".

Reprodução/Instagram



Últimas fotos de Dazharia mostram a jovem em um parque

Raheem criou uma página de arrecadação online, na qual fez uma declaração emocionante, revelando que a jovem teria tirado a própria vida: "Minha filha nos deixou cedo e foi chamada para voar com os anjos. Ela era minha pequena melhor amiga e eu não estava preparado de nenhum jeito para enterrar minha criança. Eu queria que ela tivesse falado sobre o estresse que vivia e sobre seus pensamentos a respeito de suicídio. Nós poderíamos ter contornado isso. Só quero te segurar novamente minha jujuba", escreveu ele.

O legista Shane Evans confirmou para a revista People que Dazharia tirou a própria vida. Um dia antes de sua morte, Dazharia publicou uma série de Stories em seu Instagram, com o título "últimas postagens".

Jennifer Shaffer, mãe de Dazharia, também se pronunciou no Facebook com um texto forte: "Estou de coração partido. Eu realmente não acredito que você se foi. Eu queria que eu estivesse esperando você dizer que era uma pegadinha, mas não é. Queria que eu tivesse ido ao invés de você".

Fãs se comoveram nas redes sociais, lamentando a perda da influenciadora, conhecida por fazer vídeos com desafios, danças e pegadinhas. "Você não merecia isso, trazia alegria para tanta gente", comentou um seguidor em um dos últimos vídeos da jovem.

Abaixo você vê o último vídeo publicado por Dee no TikTok.