Ingressos estão à venda para espetáculo "A Era dos Festivais"

"A Era dos Festivais", idealizado e dirigido por Leo Henkin e Jader Cardoso, é um espetáculo musical que resgata as canções e as histórias dos festivais entre os anos 1960 e 1970 no Brasil. Será apresentado em duas sessões, às 17h e às 20h, no domingo, dia 27 de agosto, no Salão de Atos da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110). A narração será de Flávio Azevedo.

A proposta é fazer uma viagem no tempo para reviver momentos que entraram para história da MPB - e que dizem muito sobre o contexto social e político do Brasil. O evento reunirá a Orquestra de Câmara da Ulbra, sob a regência de Tiago Flores, e diversos convidados. Entre eles, Andrea Cavalheiro, Alex Alano, Ernesto Fagundes, Gelson Oliveira, Izmália, Jader Cardoso, Marcelo Delacroix, Nina Nicolaiewsky, Quinara, Rodrigo Fischmann, Serginho Moah e Tonho Crocco.

SERVIÇO:

SHOW: A ERA DOS FESTIVAIS

Data: domingo, 27/08/2023

Horário: Em duas sessões, às 17h e às 20h

Local : Salão de Atos da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110)

Ingressos:

Inteira R$170,00

Ingresso solidário (com 1 kg de alimento): R$ 90,00

Meia entrada: R$ 85,00

Onde comprar online: Plataforma UHUU

https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/a-era-dos-festivais-11816