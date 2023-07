Ingressos para o Unimúsica 2023 começam a ser distribuídos na segunda-feira, 24

publicidade

O projeto Unimúsica apresenta, entre os dias 3 e 18 de agosto, o "Alô, harmonia!", programação que busca levar o universo do samba para o palco do São de Atos da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110 - Farroupilha, Porto Alegre). Na agenda, estão shows de Velha Guarda Musical da Mangueira, Afro-Sul Odomodê, Bambas da Orgia e Imperadores do Samba, além de um espetáculo inédito dedicado aos mestres do carnaval.

O evento é gratuito. Os ingressos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 24, às 12h, na plataforma Sympla. A entrada é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível no dia da apresentação.

O Unimúsica é considerado um dos mais antigos projetos culturais de Porto Alegre, e procura debater o carnaval como campo de conhecimento. Portanto, a programação também oferece um seminário, marcado para os dias 10 e 11 de agosto, no Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Farroupilha, Porto Alegre). Os apresentadores são o escritor e cancionista Nei Lopes, doutor honoris causa pela UFRGS e Prêmio Jabuti, e o coreógrafo, designer de figurinos e comentarista de carnaval da Rede Globo Milton Cunha, ambos do Rio de Janeiro.